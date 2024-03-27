Путин поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России

Он отметил, что Росгвардия занимается решением важных задач

27 марта 2024, 08:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии России. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

"Уважаемые товарищи, сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии. Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка суверенитета и безопасности России", - сказал Путин.

Он добавил, что сотрудники Росгвардии выполняют важные задачи, в том числе борются с терроризмом, охраняют важные объекты и следят за оборотом оружия.

Отдельно Путин отметил тех сотрудников, которые несут службу на Донбассе. Он пожелал всем причастным и их семьям всего самого доброго.