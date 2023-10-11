Путин предложил давать субсидии на газовое оборудование участникам СВО и инвалидам
Путин подчеркнул, что первые годы программы обеспечили техническую возможность подключения газа более чем в 1 млн домохозяйств
11 октября 2023, 20:59, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации. Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН) он заявил, что считает необходимым включить в список участников спецоперации и инвалидов первой группы.
Путин подчеркнул, что первые годы программы обеспечили техническую возможность подключения газа более чем в 1 млн домохозяйств. Из них подключено 375 тысяч.
"Государство субсидирует покупку оборудования и проведение работ на земельном участке в сумме до 100 тысяч рублей на домохозяйство. Такой возможностью воспользовалось около 52 тысяч граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие", – рассказал Путин.По его словам, "Газпром" реализует ряд проектов по развитию газотранспортной системы для повышения доступности газа. В частности, запланировано объединение систем запада и востока.
23:42:03 11-10-2023
Инфляция вверх ... все эти "дотации" повышают цены
09:16:41 12-10-2023
А остальные что не люди? С них можно и по три шкуры содрать.
09:33:32 12-10-2023
мы, жители угловского района, полностью поддерживаем данное предложение!
13:18:17 12-10-2023
гость (09:33:32 12-10-2023) мы, жители угловского района, полностью поддерживаем данное ... Из-за отсутствия работы пошли в контрактники?
12:02:24 12-10-2023
Громко звучит: "Оборудование" По факту кусок гнутой трубы и ручная газовая задвижка. почему вообще это должно стоить таких денег?
21:17:47 12-10-2023
То же мне подачка. В России для ее граждан газ должен быть бесплатный или минимальный в 50 рублей во всем, а для остальных в том числе и для зарубежных от 1000 до 5 000 за куб.