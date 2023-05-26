Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда
Глава государства заявил о своей инициативе в рамках встречи с членами "Деловой России"
26 мая 2023, 20:24, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства заявил о своей инициативе в рамках встречи с членами "Деловой России". Путин считает, что пятилетие следует наполнить не "официальными или квазиофициальными" мероприятиями, а конкретной и предметной работой.
По идее президента, во время пятилетия нужно заняться "улучшением делового и инвестиционного климата". Путин отметил, что работа ведётся, но её нужно продолжать. Кроме того, необходимо отнести к числу приоритетов на пятилетие созидательного предпринимательского труда, в том числе с ростом эффективности и модернизации отраслей экономики, привлечение кадров и расширение профессионального образования.
21:21:24 26-05-2023
А чё ему ещё остаётся ???
22:22:07 26-05-2023
КГБ не умеет созидать.
22:32:24 26-05-2023
А сколько ему лет?
07:29:30 27-05-2023
Гость (22:32:24 26-05-2023) А сколько ему лет?... Ни кто не знает.
08:29:27 27-05-2023
Опять закос под СССР, ностальгия по пятилеткам, но в новом формате, раньше для рабочих, теперь для предпринимателей.))
12:03:22 27-05-2023
ну вот и Пятилетки вернулись))))Сюр какой-то
16:09:41 27-05-2023
Смешно, в РФ объем венчурного капитала 0.4 миллиарда,в ЕС больше 90, про США я даже не заикаюсь. Хоть 10 пятилеток сделайте, сюда капитал больше не заманишь
16:59:28 27-05-2023
Тридцать лет они ударно грабили и растаскивали экономику и отрасли ее по карманам не вкладывая в нее на развитие и модернизацию, а только выкачивая сверхприбыли для личного обогащения, отбирая деньги у трудящихся на повышение их благосостояния и добивая до ручки советское наследие. До 35 ТЫСЯЧ а может быть и больше ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ как не приносящие прибыли этим гадам в человеческом обличье.
21:21:08 27-05-2023
Пора пришла объявить.А то уже четыре с половиной пятилетки просто так прошли,без объявления и видимого созидания.
13:50:55 28-05-2023
Какое у предпринимателей и толстосумов созидание? Мелкий и средний бизнес,как пишут, с трудом выживает, толстосумы уже сказали свое слово, когда их попросили поделиться на СВО. Плохо видятся результаты созидание, или нам его не показывают.
15:32:47 28-05-2023
За пять лет бизнесмены растащат всю Россию.