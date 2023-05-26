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Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда

Глава государства заявил о своей инициативе в рамках встречи с членами "Деловой России"

26 мая 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. Об этом сообщает ТАСС

Глава государства заявил о своей инициативе в рамках встречи с членами "Деловой России". Путин считает, что пятилетие следует наполнить не "официальными или квазиофициальными" мероприятиями, а конкретной и предметной работой.

По идее президента, во время пятилетия нужно заняться "улучшением делового и инвестиционного климата". Путин отметил, что работа ведётся, но её нужно продолжать. Кроме того, необходимо отнести к числу приоритетов на пятилетие созидательного предпринимательского труда, в том числе с ростом эффективности и модернизации отраслей экономики, привлечение кадров и расширение профессионального образования. 

Комментарии 11

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Гость

21:21:24 26-05-2023

А чё ему ещё остаётся ???

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Гость

22:22:07 26-05-2023

КГБ не умеет созидать.

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Гость

22:32:24 26-05-2023

А сколько ему лет?

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Гость

07:29:30 27-05-2023

Гость (22:32:24 26-05-2023) А сколько ему лет?... Ни кто не знает.

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Гость

08:29:27 27-05-2023

Опять закос под СССР, ностальгия по пятилеткам, но в новом формате, раньше для рабочих, теперь для предпринимателей.))

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Гость

12:03:22 27-05-2023

ну вот и Пятилетки вернулись))))Сюр какой-то

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Гость

16:09:41 27-05-2023

Смешно, в РФ объем венчурного капитала 0.4 миллиарда,в ЕС больше 90, про США я даже не заикаюсь. Хоть 10 пятилеток сделайте, сюда капитал больше не заманишь

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Гость

16:59:28 27-05-2023

Тридцать лет они ударно грабили и растаскивали экономику и отрасли ее по карманам не вкладывая в нее на развитие и модернизацию, а только выкачивая сверхприбыли для личного обогащения, отбирая деньги у трудящихся на повышение их благосостояния и добивая до ручки советское наследие. До 35 ТЫСЯЧ а может быть и больше ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ как не приносящие прибыли этим гадам в человеческом обличье.

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Гость

21:21:08 27-05-2023

Пора пришла объявить.А то уже четыре с половиной пятилетки просто так прошли,без объявления и видимого созидания.

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Владимир В.

13:50:55 28-05-2023

Какое у предпринимателей и толстосумов созидание? Мелкий и средний бизнес,как пишут, с трудом выживает, толстосумы уже сказали свое слово, когда их попросили поделиться на СВО. Плохо видятся результаты созидание, или нам его не показывают.

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Гость

15:32:47 28-05-2023

За пять лет бизнесмены растащат всю Россию.

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