Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда

Глава государства заявил о своей инициативе в рамках встречи с членами "Деловой России"

26 мая 2023, 20:24, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил о своей инициативе в рамках встречи с членами "Деловой России". Путин считает, что пятилетие следует наполнить не "официальными или квазиофициальными" мероприятиями, а конкретной и предметной работой.

По идее президента, во время пятилетия нужно заняться "улучшением делового и инвестиционного климата". Путин отметил, что работа ведётся, но её нужно продолжать. Кроме того, необходимо отнести к числу приоритетов на пятилетие созидательного предпринимательского труда, в том числе с ростом эффективности и модернизации отраслей экономики, привлечение кадров и расширение профессионального образования.