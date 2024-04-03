Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой Россией

Глава государства пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству и отметил, что это потребует развития и прилегающих территорий

03 апреля 2024, 23:15, ИА Амител

Море на Сахалине / Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к вопросу о мостовом переходе на Сахалин. Как сообщает РИА Новости, глава государства считает, что это важная тема, которая потребует развития прилегающих территорий.

"Мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами", — сказал глава государства в ходе рабочего общения с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко по видеосвязи.Путин пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству. Он подчеркнул, что обратить внимание на этот вопрос должен и глава региона.

В ходе встречи Лимаренко также попросил "передвинуть" выдачу средств на реконструкцию порта на более ранее сроки. Кроме того, он назвал вице-премьера Марата Хуснуллина удобным партнером для работы по этому вопросу в правительстве.