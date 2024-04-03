Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой Россией
Глава государства пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству и отметил, что это потребует развития и прилегающих территорий
03 апреля 2024, 23:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к вопросу о мостовом переходе на Сахалин. Как сообщает РИА Новости, глава государства считает, что это важная тема, которая потребует развития прилегающих территорий.
"Мы подходили к этому снаряду уже неоднократно. Давайте вернемся, потому что сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами", — сказал глава государства в ходе рабочего общения с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко по видеосвязи.Путин пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству. Он подчеркнул, что обратить внимание на этот вопрос должен и глава региона.
В ходе встречи Лимаренко также попросил "передвинуть" выдачу средств на реконструкцию порта на более ранее сроки. Кроме того, он назвал вице-премьера Марата Хуснуллина удобным партнером для работы по этому вопросу в правительстве.
07:47:10 04-04-2024
Ну если гиперзвука хватает, денег на него достаточно, можно и на мост потратить. А если не хватает, надо сначала решать то, что подгорает
09:28:55 04-04-2024
Гость (07:47:10 04-04-2024) Ну если гиперзвука хватает, денег на него достаточно, можно ... Одно другому не мешает никак. И строить мост надо побыстрее, чтобы к моменту полного разгрома соседа он был готов, иначе будет сложно вернуть к жизни Украдину.
10:40:22 04-04-2024
Гость (09:28:55 04-04-2024) Одно другому не мешает никак. И строить мост надо побыстрее,... Одно другому не мешает никак --- хорошо если так. Но так ли. Сначала тушат пожар, потом строят. Если сил и средств хватает одновременно и на тушение и на строительство, то хорошо, но если нет, то сначала тушат
10:29:27 04-04-2024
Проект крайне дорогой. Его ещё в советское время просчитывали неоднократно. Цена под триллион рублей в нынешних ценах. Помимо моста это строительство сотен км ЖД путей
11:09:26 04-04-2024
Гость (10:29:27 04-04-2024) Проект крайне дорогой. Его ещё в советское время просчитывал... олигархи тоже кушоть хотят
11:36:19 04-04-2024
Гость (10:29:27 04-04-2024) Проект крайне дорогой. Его ещё в советское время просчитывал... Ну не крайне. Китайцы вот строят и не обращают внимание на расчеты СССР.
12:09:44 04-04-2024
Гость (10:29:27 04-04-2024) Проект крайне дорогой. Его ещё в советское время просчитывал... Выгода, в виде развития Сахалина, перевешивавает затраты.