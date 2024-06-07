Путин предложил расширить семейную ипотеку под 6% на покупку жилья в малых городах

Он попросил правительство запустить эти условия с 1 июля 2024 года

07 июня 2024, 22:27, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки под 6% на покупку жилья в малых городах и для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) независимо от возраста детей. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РБК.

Программу расширят на семьи, которые хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Также она начнет действовать для тех граждан, которые хотят построить свой дом, вне зависимости от того, в каком регионе они хотят это сделать.

"Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки", – сказал Путин.

Он попросил правительство запустить эти условия вместе с началом действия программы, с 1 июля 2024 года