Путин предложил собрать лучшие ПВО мира в одном месте и ударить по ним "Орешником"
Президент РФ заявил, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет
19 декабря 2024, 17:11, ИА Амител
О ракетной системе "Орешник" рассказал Владимир Путин в ходе прямой линии.
Президент утверждает, что шансов сбить "Орешник" нет ни у кого. Дальность ракетной системы, со слов главы государства, составляет до 5,5 тыс. км.
При этом российский лидер назвал американскую систему ПРО затратной и малоэффективной. Также Путин не видит проблемы, если США поставят систему ПРО THAAD на Украину.
Более того, подчеркивая эффективность российской ракетной установки, Путин предложил собрать лучшие системы ПВО мира в одном месте и ударить по ним "Орешником":
"Шансов никаких нет, чтобы сбить "Орешник". Пусть западные эксперты предложат нам и заказчикам провести высокотехнологическую дуэль. Пусть определят какой-то объект в Киеве. Сосредоточат все силы ПВО и пусть посмотрят, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Для нас будет интересно", – заявил Владимир Путин.
17:57:20 19-12-2024
Интересно а у нас есть системы ПВО способные уничтожить ракету летящую из космоса с изменяемой траекторией недалеко от цели?
22:06:36 20-12-2024
Гоша (17:57:20 19-12-2024) Интересно а у нас есть системы ПВО способные уничтожить рак... есть, но не для всех и сопутствующие риски достаточно высоки. летящую по балистической траектории отследить и уничтожить легче - больше времени на это есть. на участке разведения боевых блоков их можно уничтожить ядерным взрывом в атмосфере. последствия можно представить, но они чуток слабее аналогичного взрыва у поверхности.
06:41:39 21-12-2024
Гость (22:06:36 20-12-2024) есть, но не для всех и сопутствующие риски достаточно высоки... выздоравливай
11:45:07 21-12-2024
Гость (06:41:39 21-12-2024) выздоравливай... вики хоть почитай, в общих чертах там есть. межконтенинтальную ракету стараются сбивать на начальных участках траектории. с ракетами меньшей дальности времени на это практически нет, т.к. эти участки сильно короче.
Индивидуально сбивать боеголовки можно только если есть противоракеты с достаточными ттх. Но их сейчас ни у кого нет. Остается ядерный взрыв в атмосфере. У него есть шансы вывести из строя боеголовки до их детонации, при удачном стечении факторов. При неядерном оснащении сбивать ядерным оружием - сильно зависит от ситуации. Ну и "у нас" - если Вы про РФ, такие средства теоретически могут быть. Но про риски применения можете догадаться или почитать.