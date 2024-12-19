Путин предложил собрать лучшие ПВО мира в одном месте и ударить по ним "Орешником"

Президент РФ заявил, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет

19 декабря 2024, 17:11, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

О ракетной системе "Орешник" рассказал Владимир Путин в ходе прямой линии.

Президент утверждает, что шансов сбить "Орешник" нет ни у кого. Дальность ракетной системы, со слов главы государства, составляет до 5,5 тыс. км.

При этом российский лидер назвал американскую систему ПРО затратной и малоэффективной. Также Путин не видит проблемы, если США поставят систему ПРО THAAD на Украину.

Более того, подчеркивая эффективность российской ракетной установки, Путин предложил собрать лучшие системы ПВО мира в одном месте и ударить по ним "Орешником":