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Путин предложил США забрать ATACMS и пригласил Байдена на чаепитие

Президент также посоветовал обратиться с вопросом о "проигрыше в конфликте" на Украине к США, отметив смехотворность заявления американского лидера

18 октября 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать на чаепитие. Как сообщает РИА Новости, так он отреагировал на сообщения о тайных поставках Украине ракет дальнего действия ATACMS и о заявлениях Байдена о том, что конфликт "проигран Россией".

"Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие", – отметил Путин.

Президент также посоветовал обратиться с вопросом к США, отметив смехотворность заявления американского лидера.

Владимир Путин США украина Джо Байден

Комментарии 4

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мазафака

19:32:32 18-10-2023

Байдена надо приглашать соснуть мороженое. Блины ему не нравятся. А потом устроить ему представление как в бесславных ублюдк@х

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Гость

19:38:34 18-10-2023

Ципушат по осени считают.

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Гость

07:14:01 19-10-2023

Уже скоро зима. А там выборы

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Гость

23:11:58 19-10-2023

Лучше бы уничтожал их поставки оружия в зону СВО.

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