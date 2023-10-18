Путин предложил США забрать ATACMS и пригласил Байдена на чаепитие

Президент также посоветовал обратиться с вопросом о "проигрыше в конфликте" на Украине к США, отметив смехотворность заявления американского лидера

18 октября 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать на чаепитие. Как сообщает РИА Новости, так он отреагировал на сообщения о тайных поставках Украине ракет дальнего действия ATACMS и о заявлениях Байдена о том, что конфликт "проигран Россией".

"Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие", – отметил Путин.

Президент также посоветовал обратиться с вопросом к США, отметив смехотворность заявления американского лидера.