Путин предложил США забрать ATACMS и пригласил Байдена на чаепитие
Президент также посоветовал обратиться с вопросом о "проигрыше в конфликте" на Украине к США, отметив смехотворность заявления американского лидера
18 октября 2023, 18:59, ИА Амител
Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать на чаепитие. Как сообщает РИА Новости, так он отреагировал на сообщения о тайных поставках Украине ракет дальнего действия ATACMS и о заявлениях Байдена о том, что конфликт "проигран Россией".
"Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие", – отметил Путин.
Президент также посоветовал обратиться с вопросом к США, отметив смехотворность заявления американского лидера.
19:32:32 18-10-2023
Байдена надо приглашать соснуть мороженое. Блины ему не нравятся. А потом устроить ему представление как в бесславных ублюдк@х
19:38:34 18-10-2023
Ципушат по осени считают.
07:14:01 19-10-2023
Уже скоро зима. А там выборы
23:11:58 19-10-2023
Лучше бы уничтожал их поставки оружия в зону СВО.