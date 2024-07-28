Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в ФРГ
По словам главы государства, в зоне досягаемости такого оружия окажутся важные российские объекты
28 июля 2024, 18:35, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время приема Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Путин напомнил, что США и Германия ранее заявили о плане разместить на немецкой территории американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Установить их должны с 2026 года. По словам главы государства, в зоне досягаемости такого оружия окажутся важные российские объекты, а полетное время подобных ракет, которые в перспективы могут быть оснащены ядерными боеголовками, составит около 10 минут.
"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", – заявил Путин.
20:24:30 28-07-2024
Столицу можно перенести в Барнаул. Так сложней достать. Время есть. Не благодарите.)
22:14:28 28-07-2024
Гость (20:24:30 28-07-2024) Столицу можно перенести в Барнаул. Так сложней достать. Врем... Барнаул слишком большой город, в Алтайку можно перенести, в Санниково, в Павловск… Ты в какой деревне живешь? Усть-Козлуха? И туда можно перенести. Тут же юмористический ресурс, тут петросяны типа тебя в скудоумии соревнуются. А то что новость говорит про опасность эскалации ядерного конфликта, так это мелочи.
08:49:08 29-07-2024
Гость (22:14:28 28-07-2024) Барнаул слишком большой город, в Алтайку можно перенести, в ...
Местные больше переживают, что на открытии олимпиады произошло, а не по поводу проблем в собственной стране.
10:45:00 29-07-2024
Гость (20:24:30 28-07-2024) Столицу можно перенести в Барнаул. Так сложней достать. Врем... барнаул - столица галактики.
а что, звучит.
21:41:22 28-07-2024
А какие ответные шаги? Разместит ракеты в ГДР?
07:22:24 29-07-2024
RUSSKIY (21:41:22 28-07-2024) А какие ответные шаги? Разместит ракеты в ГДР?... Русский твой неродной язык или у тебя проблемы с пониманием прочитанного? В сабже сказано, что в этом случае мы перестанем считать себя связанными условиями договора по размещения ракет средней дальности в Европе. Этот договор подразумевал мораторий на размещение ракет овер 5К километров дальности в европейской части России, ну и Белоруссии как союзного с Россией государства.
18:02:34 29-07-2024
RUSSKIY (21:41:22 28-07-2024) А какие ответные шаги? Разместит ракеты в ГДР?... В ФРГ!...
08:36:30 29-07-2024
Интересно если бы 2 года назад вынесли бы Украину ядерными ударами, России бы уже не было? Или бы не было уже ни России, ни США? А Китай стал бы гегемоном. Или вообще бы остались все, кроме Украины, типа ну нет же уже, уже не вернешь, какой смысл подставляться. Все варианты плохие, но третий меньше
09:50:32 29-07-2024
Гость (08:36:30 29-07-2024) Интересно если бы 2 года назад вынесли бы Украину ядерными у... как я в интернетах читал - в случае полномасштабного конфликта с ЯО РВСН валят всех, до кого дотянутся. и это правильно.
10:27:02 29-07-2024
Мусик (09:50:32 29-07-2024) как я в интернетах читал - в случае полномасштабного конфлик... Тут ключевое слово полномасштабного. А зачем его затевать. Вдруг можно решить вопрос без полного масштаба. Нет вопроса, нет проблемы. Это же менее плохой вариант
10:44:16 29-07-2024
Гость (10:27:02 29-07-2024) Тут ключевое слово полномасштабного. А зачем его затевать. В... а чего мелочь по карманам тырить-то?
всё застеклить а потом втруху.
спасибо союзу - атомку организовал кошерно, всему миру если что тепла и света хватит (доставка в поставку включена, можно не благодарить).
09:27:19 29-07-2024
Операцию "Анадырь" надо повторить, иначе они не успокоятся.
09:33:45 29-07-2024
Россия великая держава! Всё правильно предупредил! Пусть боятся. Наших ракет на всех мракобесов хватит!
20:56:14 29-07-2024
Гость (09:33:45 29-07-2024) Россия великая держава! Всё правильно предупредил! Пусть боя...
Тебе индивидуально надо ЖКХ в 10 раз увеличить.