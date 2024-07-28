Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в ФРГ

По словам главы государства, в зоне досягаемости такого оружия окажутся важные российские объекты

28 июля 2024, 18:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил во время приема Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что США и Германия ранее заявили о плане разместить на немецкой территории американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Установить их должны с 2026 года. По словам главы государства, в зоне досягаемости такого оружия окажутся важные российские объекты, а полетное время подобных ракет, которые в перспективы могут быть оснащены ядерными боеголовками, составит около 10 минут.

"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", – заявил Путин.