Путин присвоил почетное звание барнаульскому анестезиологу

В БСМП № 2 отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной"

23 июня 2024, 18:20, ИА Амител

Павел Коваленко / Фото: t.me/bsmp2_brn

Президент РФ Владимир Путин присвоил анестезиологу-реаниматологу БСМП № 2 Павлу Коваленко звание заслуженного врача РФ. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Коваленко наградили "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

В медучреждении отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной". Кроме того, он увлеченный спортсмен, интересный собеседник и всесторонне развитая личность.