Путин присвоил почетное звание барнаульскому анестезиологу
В БСМП № 2 отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной"
23 июня 2024, 18:20, ИА Амител
Павел Коваленко / Фото: t.me/bsmp2_brn
Президент РФ Владимир Путин присвоил анестезиологу-реаниматологу БСМП № 2 Павлу Коваленко звание заслуженного врача РФ. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения.
Коваленко наградили "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".
В медучреждении отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной". Кроме того, он увлеченный спортсмен, интересный собеседник и всесторонне развитая личность.
06:59:18 24-06-2024
Поздравляем. Но , наверное, у нас намного больше людей преданных и любящих свою работу. Жаль, что не все получают эти звания.
09:14:27 24-06-2024
Молодец Павел. Ответственный и позитивный человек. Поздравляю
09:49:05 24-06-2024
Всё заслуженно, Павел Георгиевич!