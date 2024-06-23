НОВОСТИЗдоровье

Путин присвоил почетное звание барнаульскому анестезиологу

В БСМП № 2 отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной"

23 июня 2024, 18:20, ИА Амител

Павел Коваленко / Фото: t.me/bsmp2_brn
Павел Коваленко / Фото: t.me/bsmp2_brn

Президент РФ Владимир Путин присвоил анестезиологу-реаниматологу БСМП № 2 Павлу Коваленко звание заслуженного врача РФ. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Коваленко наградили "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

В медучреждении отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной". Кроме того, он увлеченный спортсмен, интересный собеседник и всесторонне развитая личность.

Здоровье

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

06:59:18 24-06-2024

Поздравляем. Но , наверное, у нас намного больше людей преданных и любящих свою работу. Жаль, что не все получают эти звания.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:27 24-06-2024

Молодец Павел. Ответственный и позитивный человек. Поздравляю

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:05 24-06-2024

Всё заслуженно, Павел Георгиевич!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров