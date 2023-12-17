Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых
Он отметил, что был наивным даже несмотря на работу в органах безопасности и внешней разведке СССР
17 декабря 2023, 17:02, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Да, определенная наивность присутствовала", – ответил он на вопрос, можно ли его назвать наивным в те годы.
Он отметил, что был наивным даже несмотря на работу в органах безопасности и внешней разведке СССР, на должности заместителя мэра Петербурга, директора ФСБ и секретаря Совбеза.
17:33:26 17-12-2023
Наследственность?
18:56:18 17-12-2023
Перечитал в кривь, вкось, так и не понял - делать бабки, это была наивность?
20:32:11 17-12-2023
Любимый фильм "Щит и меч"-очень достоверный фильм.Главный герой там абсолютно всем нравится,даже врагам,которых он обводит вокруг пальца.
21:18:53 17-12-2023
Наивность, это когда трудящиеся поверили что пенсионный возраст не поднимнт. А граждане поверили что конституцию не перепишут.
07:41:18 18-12-2023
Пенсионный возраст и Конституция это не наивность, это недостаток образования, законы развития общества, как законы физики, объективны, их надо знать. А вот 300 млрд долларов размещали в США и думали, что там их никто не тронет, это наивность, граничащая с глупостью, а было это не в нулевых
15:31:47 18-12-2023
Гость (07:41:18 18-12-2023) Пенсионный возраст и Конституция это не наивность, это недос... Что то терзают меня смутные сомнения ,что всё это наивность.
20:25:36 18-12-2023
Тоже не понял . О какой наивности он речь ведёт ? На работе работал , делал свою работу , откуда бы наивность могла быть в это вмешана ? Если наивность и была , а работу на работе работал , полный порядок , ведь так ?
01:48:56 19-12-2023
Это умный был вопрос если обобщённо . Что бы человек сам себе сказал из настоящего себе живущему 24 года назад в прошлое в 2000-м году ? Наверное чтоб было понятней что самому себе сказать , надо представить что бы сам себе сказал В ЭТО СВОЁ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в 2023 году из 2047 года ? Вероятно сказал бы , держись , дела делай , о плохом не думай . Тогда становится понятно , что и из 2023 года сказал бы сам себе в 2000 году те же слова , держись , дела делай , о плохом не думай .