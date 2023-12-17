Он отметил, что был наивным даже несмотря на работу в органах безопасности и внешней разведке СССР

17 декабря 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Да, определенная наивность присутствовала", – ответил он на вопрос, можно ли его назвать наивным в те годы.

Он отметил, что был наивным даже несмотря на работу в органах безопасности и внешней разведке СССР, на должности заместителя мэра Петербурга, директора ФСБ и секретаря Совбеза.