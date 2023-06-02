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Путин призвал сделать всё, чтобы не дать раскачать ситуацию в стране

Такую задачу он поставил на совещании с постоянными членами Совета безопасности

02 июня 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Власти России не должны допустить нарушения внутриполитической безопасности в стране с учётом активизации усилий недоброжелателей. Как сообщает ТАСС, такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства предложил обсудить "обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической", с учётом тех усилий, которые предпринимают, чтобы раскачать ситуацию внутри РФ.

"А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", – указал Путин.

Глава государства также сообщил, что с докладами выступят директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Комментарии 7

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Гость

20:58:21 02-06-2023

Отход от принципов либерализма?

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Гость

23:42:57 02-06-2023

Теперь любой протест народа очень удобно списывать на "они"

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Гость

07:02:16 03-06-2023

А кто виноват ???

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Бартоломео

07:17:31 03-06-2023

Ранее было сказано много раз - "Времени на раскачку нет!" Хе-хе

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Гость

08:39:00 03-06-2023

СМЕШНО :)

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пессимист

12:07:13 03-06-2023

С себя надо начать

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Гость

13:14:56 04-06-2023

пессимист (12:07:13 03-06-2023) С себя надо начать... Вот и начни с себя.

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