Путин призвал сделать всё, чтобы не дать раскачать ситуацию в стране
Такую задачу он поставил на совещании с постоянными членами Совета безопасности
02 июня 2023, 19:22, ИА Амител
Власти России не должны допустить нарушения внутриполитической безопасности в стране с учётом активизации усилий недоброжелателей. Как сообщает ТАСС, такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства предложил обсудить "обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической", с учётом тех усилий, которые предпринимают, чтобы раскачать ситуацию внутри РФ.
"А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", – указал Путин.
Глава государства также сообщил, что с докладами выступят директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
20:58:21 02-06-2023
Отход от принципов либерализма?
23:42:57 02-06-2023
Теперь любой протест народа очень удобно списывать на "они"
07:02:16 03-06-2023
А кто виноват ???
07:17:31 03-06-2023
Ранее было сказано много раз - "Времени на раскачку нет!" Хе-хе
08:39:00 03-06-2023
СМЕШНО :)
12:07:13 03-06-2023
С себя надо начать
13:14:56 04-06-2023
пессимист (12:07:13 03-06-2023) С себя надо начать... Вот и начни с себя.