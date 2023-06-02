Путин призвал сделать всё, чтобы не дать раскачать ситуацию в стране

Такую задачу он поставил на совещании с постоянными членами Совета безопасности

02 июня 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Власти России не должны допустить нарушения внутриполитической безопасности в стране с учётом активизации усилий недоброжелателей. Как сообщает ТАСС, такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства предложил обсудить "обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической", с учётом тех усилий, которые предпринимают, чтобы раскачать ситуацию внутри РФ.

"А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", – указал Путин.

Глава государства также сообщил, что с докладами выступят директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.