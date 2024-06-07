Путин призвал топ-банки "не высасывать деньги, как пылесос", высокими ставками
Президент также анонсировал введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата
07 июня 2024, 23:08, ИА Амител
Крупнейшие по привлеченным средствам физлиц российские кредитные организации не должны "высасывать как пылесос" деньги из других банков. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, ставки депозитов в стране и так достаточно высоки, а ведущие финучреждения планку повышают, что "для держателей депозитов, конечно, в плюс". Он пообещал обсудить подобную тенденцию к перетеканию средств с главами Сбербанка и ВТБ.
В своем выступлении президент также анонсировал введение нового финансового инструмента – сберегательного сертификата, который позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет на больший процент, чем обычные депозиты.
12:36:01 08-06-2024
Нужно обратить внимание на аферные "высокие" % по вкладам СБЕР предлагает аж по -18% , но первые 2 месяца ,а потом % падают и за год получаются те же 14% в общем. Чистая афера на государственном уровне. Где контролирующие органы ,ведь подставляют и искажают все помыслы презедента.
14:37:33 08-06-2024
у сбера есть вклад 18% на 7 месяцев без снятия и пополнения весь период 18%
14:38:33 08-06-2024
ну Набиулина кричит что ставки не упадут и будет все жестко это что получается она его не слушается? кто в теме?