Путин призвал топ-банки "не высасывать деньги, как пылесос", высокими ставками

Президент также анонсировал введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата

07 июня 2024, 23:08, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Крупнейшие по привлеченным средствам физлиц российские кредитные организации не должны "высасывать как пылесос" деньги из других банков. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, ставки депозитов в стране и так достаточно высоки, а ведущие финучреждения планку повышают, что "для держателей депозитов, конечно, в плюс". Он пообещал обсудить подобную тенденцию к перетеканию средств с главами Сбербанка и ВТБ.

В своем выступлении президент также анонсировал введение нового финансового инструмента – сберегательного сертификата, который позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет на больший процент, чем обычные депозиты.