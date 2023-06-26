Теперь они будут действовать до 31 декабря 2023 года включительно

26 июня 2023, 21:27, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть. Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.

Напомним, что санкции против РФ вступили в силу 5 декабря 2022 года. В результате ЕС перестал покупать перевозимую по морю нефть, а страны G7, Австралия и Евросоюз ограничили цены на нее на уровне 60 долларов. Нефть по более высоким ценам запрещено перевозить и страховать.

В качестве ответной меры Москва запретила поставлять российскую нефть за рубеж в том случае, если на нее предусмотрен механизм фиксации максимальной цены.

Теперь они будут действовать до 31 декабря 2023 года включительно.