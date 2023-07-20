Путин продлил на два года специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья
Всего из России приостановлен вывоз более 200 наименований товаров, которые поступили в страну из-за границы
20 июля 2023, 18:36, ИА Амител
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья. Как сообщает РИА Новости, глава государства подписал соответствующий указ.
Ограничения действуют с марта 2022 года – их ввели в ответ на санкции для обеспечения безопасности и бесперебойной работы промышленности. Меры продлили сразу на два года, до 31 декабря 2025 года.
Всего из России приостановлен вывоз более 200 наименований товаров, которые ввезли в страну из-за границы. В их числе телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и другие. При этом запрет не работает на продукцию, которая перемещается через границу для личного пользования.
18:44:59 20-07-2023
Асё так плохо ?
18:53:05 20-07-2023
А в правительстве РФ и Центробанке собираются вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?