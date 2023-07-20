Путин продлил на два года специальные экономические меры по ввозу и вывозу сырья

Всего из России приостановлен вывоз более 200 наименований товаров, которые поступили в страну из-за границы

20 июля 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья. Как сообщает РИА Новости, глава государства подписал соответствующий указ.

Ограничения действуют с марта 2022 года – их ввели в ответ на санкции для обеспечения безопасности и бесперебойной работы промышленности. Меры продлили сразу на два года, до 31 декабря 2025 года.

Всего из России приостановлен вывоз более 200 наименований товаров, которые ввезли в страну из-за границы. В их числе телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и другие. При этом запрет не работает на продукцию, которая перемещается через границу для личного пользования.