Путин провел совещание с главой МО Белоусовым и начальником Генштаба Герасимовым
Президент также пообщался с командующими войсками округов
12 июня 2024, 18:59, ИА Амител
Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а также пообщался с командующими войсками округов. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, собравшиеся доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также о планах по продолжению военных действий. После общего совещания Путин заслушал каждого спикера по отдельности, а также провел с ними отдельные встречи.
Песков не раскрыл, что именно обсуждал глава государства с военным руководством.
19:50:11 12-06-2024
Непростые решения?
19:37:44 13-06-2024
Генералы погрязли в коррупции. Печально.