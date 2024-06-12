Путин провел совещание с главой МО Белоусовым и начальником Генштаба Герасимовым

Президент также пообщался с командующими войсками округов

12 июня 2024, 18:59, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а также пообщался с командующими войсками округов. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, собравшиеся доложили Верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также о планах по продолжению военных действий. После общего совещания Путин заслушал каждого спикера по отдельности, а также провел с ними отдельные встречи.

Песков не раскрыл, что именно обсуждал глава государства с военным руководством.