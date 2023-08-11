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Путин провел совещание с Совбезом на тему информационной безопасности в России

Глава государства отметил, что эта тема всегда была важна для России, однако сегодня она стоит еще острее

11 августа 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин провел совещание Совбеза на тему информационной безопасности в стране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что тема информационной безопасности всегда была важна для России, однако сегодня она стоит еще острее.

"Это важно всегда, но особенно сейчас. И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему", – открыл совещание президент.

Совет безопасности РФ – конституционный совещательный орган, который занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Комментарии 1

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Гость

10:52:11 12-08-2023

Информационная безопасность для потребителей информации из информационных ресурсов , может быть в виде ориентира использовать для себя информацию с официальных источников информации , а не с сайтов аферистов и обманщиков с заблуждающимися . Наверно больше ничего и не придумать о безопасности потребителей информации для их безопасности .

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