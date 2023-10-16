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Путин провел совещания по ситуации в зоне СВО и на Ближнем Востоке

В МИД считают, что вероятность выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока

16 октября 2023, 20:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в зоне спецоперации и на Ближнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, на нем присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Шойгу рассказал Путину, что Вооруженные силы Украины продолжают безуспешно атаковать российские войска на разных направлениях. ВС РФ улучшили свое тактическое положение на многих участках, не допустив продвижения противника. Киев понес большие потери после начала контрнаступления в начале июня, подчеркнул министр.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков доложил о ситуации в секторе Газа. Он рассказал, что конфликт имеет тенденцию к обострению, а угроза выхода его из-под контроля высока.

Дипломат подчеркнул, что Москва будет прилагать максимальные усилия, чтобы создать условия для выезда россиян из зоны этого конфликта.

Владимир Путин Политика

Комментарии 6

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Гость

21:48:57 16-10-2023

А на ближнем востоке таки мы тоже ?

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Гость

22:03:55 16-10-2023

Гость (21:48:57 16-10-2023) А на ближнем востоке таки мы тоже ?... Не нужно путать "мы" и "они" по тому что "мы" удивляемся ценам на яйца и бензин, а "они" поднимают пенсионный возраст и играют в геополитические игры

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Гость

09:10:40 17-10-2023

Гость (21:48:57 16-10-2023) А на ближнем востоке таки мы тоже ?... Официально заявляю, нас там нет.

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Гость

07:29:46 17-10-2023

В сво не только они, но и мы. Хотя если не получится они первые

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Гость

09:58:29 17-10-2023

А свежих фоток гаранта нет что-ли у амика?

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Гость

10:22:45 17-10-2023

Петров и Боширов наверное могут там быть. Сразу после норвежского газопровода туда

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