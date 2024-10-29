Президент отметил, что применение ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны

29 октября 2024, 20:28, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости.

"Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", – сказал Путин.

Глава государства добавил, что применение ядерного оружия является крайней мерой обеспечения безопасности страны. По его словам, это принципиальная позиция Кремля. При этом ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности страны.

Путин подчеркнул, что РФ не будет втягиваться в новую гонку вооружений, но будет поддерживать ядерные силы "на уровне необходимой достаточности".