Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств

На мероприятии присутствуют главы прокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ и другие

27 июня 2023, 02:46, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещание приглашены генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава СК Александр Бастрыкин, а также глава Администрации Кремля Антон Вайно.

Вечером 26 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу мятежа ЧВК "Вагнер". Он заявил, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Amic.ru опубликовал полный текст его выступления.