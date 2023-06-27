Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств
На мероприятии присутствуют главы прокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ и другие
27 июня 2023, 02:46, ИА Амител
Президент России Владимир Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на совещание приглашены генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава СК Александр Бастрыкин, а также глава Администрации Кремля Антон Вайно.
Вечером 26 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу мятежа ЧВК "Вагнер". Он заявил, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Amic.ru опубликовал полный текст его выступления.
04:13:52 27-06-2023
Это был не мятеж, а марш справедливости. Так же как не война, а СВО...
08:19:06 27-06-2023
Изначально было понятно, что всю братию при любых раскладах будут отлавливать и пускать в расход.
08:21:06 27-06-2023
Пишут также, что Пр-ин в Белоруссии, как и его братия, так и не появились. Но всем теперь понятно, что "король-то голый", а трон - как табуретка без ножки. И главное веселье ещё впереди!
08:57:35 27-06-2023
Многоходовка явно не закончена. Надеюсь, пользуясь случаем, Путин подчистит паркетных генералов.
09:37:58 27-06-2023
Гость (08:57:35 27-06-2023) Многоходовка явно не закончена. Надеюсь, пользуясь случаем, ... А боевых генералов-победителей где возьмёт?
09:56:04 27-06-2023
Гость (09:37:58 27-06-2023) А боевых генералов-победителей где возьмёт?... Выберет лучшее из худшего) В любом случае ротация нужна. Может Пригожин и нагнетает по поводу снарядного голода, но нет дыма без огня. Все видели как СВО начиналась первые 2 недели и во что она превратилась.
12:59:45 27-06-2023
Гость (09:56:04 27-06-2023) Выберет лучшее из худшего) В любом случае ротация нужна. Мож... если верить главе Вагнера, то наших ребят туда кинули без больших запасов боеприпасов и как раз в первые дни и покрошили хохлы наших больше всего, из за серьезных просчетов генералитета. А насчет продвижения - так у хохлов тогда еще не было тяжелого западного вооружения.