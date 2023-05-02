Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня

В январе глава государства встретился со студентами МГУ — одна из студенток попросила президента перенести праздничную дату

02 мая 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин распорядился отмечать День молодёжи в последнюю субботу июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официально опубликованное распоряжение главы государства.

Согласно изменениям, в 2023 году праздник будут отмечать в субботу, 24 июня. Ранее, с 1993 года, День молодёжи ежегодно проводился 27 июня.

Напомним, что в январе глава государства встретился со студентами МГУ. Одна из студенток попросила Путина перенести День молодёжи на выходной день – праздник зачастую выпадает на будние дни, в которые студенты либо работают, либо учатся.