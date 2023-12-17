Путин рассказал о планах на новогоднюю ночь
Глава государства отметил, что еще не приобрел подарки для близких
17 декабря 2023, 19:55, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Новый год будет обсуждать бытовые темы за праздничным столом, а также постарается порадовать близких подарками. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".
На опубликованном журналистом Павлом Зарубиным фрагменте президент отвечал на вопрос, как он собирается провести грядущую новогоднюю ночь.
"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", – сказал Путин.Глава государства отметил, что на данный момент он не успел купить подарки для близких, однако постарается сделать что-то приятное для людей, с которыми проведет новогоднюю ночь.
10:16:28 18-12-2023
интересно , а как он подарки покупает? ходит по магазинам? или на озоне?
16:27:38 18-12-2023
На это есть специально обученные люди. Постоянно мониторят цены на ОЗОНе ВБ и как максимальные скидосы наступают, так подарки закупать начинают :)
19:21:30 18-12-2023
Какой на хрен новый год??????Он православный только рождество.