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Путин рассказал о планах на новогоднюю ночь

Глава государства отметил, что еще не приобрел подарки для близких

17 декабря 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Новый год будет обсуждать бытовые темы за праздничным столом, а также постарается порадовать близких подарками. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

На опубликованном журналистом Павлом Зарубиным фрагменте президент отвечал на вопрос, как он собирается провести грядущую новогоднюю ночь.

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", – сказал Путин.Глава государства отметил, что на данный момент он не успел купить подарки для близких, однако постарается сделать что-то приятное для людей, с которыми проведет новогоднюю ночь.

Владимир Путин

Комментарии 3

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гость

10:16:28 18-12-2023

интересно , а как он подарки покупает? ходит по магазинам? или на озоне?

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Гость

16:27:38 18-12-2023

На это есть специально обученные люди. Постоянно мониторят цены на ОЗОНе ВБ и как максимальные скидосы наступают, так подарки закупать начинают :)

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Гость

19:21:30 18-12-2023

Какой на хрен новый год??????Он православный только рождество.

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