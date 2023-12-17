Путин рассказал о планах на новогоднюю ночь

Глава государства отметил, что еще не приобрел подарки для близких

17 декабря 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Новый год будет обсуждать бытовые темы за праздничным столом, а также постарается порадовать близких подарками. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

На опубликованном журналистом Павлом Зарубиным фрагменте президент отвечал на вопрос, как он собирается провести грядущую новогоднюю ночь.

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", – сказал Путин.Глава государства отметил, что на данный момент он не успел купить подарки для близких, однако постарается сделать что-то приятное для людей, с которыми проведет новогоднюю ночь.