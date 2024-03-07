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Путин рассказал о попытках России сотрудничать с Западом

По словам президента, когда-то РФ хотела присоединиться к "семерке", но потом не увидела в этом смысла

07 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия пыталась сотрудничать с Западом, но с ее интересами там не считаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи, говоря об усилении влияния БРИКС.

Как отметил российский лидер, "до сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу", и даже Россия когда-то хотела стать частью группы G7, куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и Соединенные Штаты Америки.

"Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема и в этом ошибка наших западных партнеров", – цитирует президента агентство ТАСС.

БРИКС – основанное в 2006 году объединение быстроразвивающихся стран, куда входит Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Владимир Путин международные отношения

Комментарии 10

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Гость

08:56:15 07-03-2024

Друзей не нужно иметь. С друзьями нужно дружить

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Гость

09:15:15 07-03-2024

когда-то РФ хотела присоединиться к "семерке" --- когда-то к НАТО

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Гость

09:22:05 07-03-2024

Типа если бы мы не передумали , то присоединились бы)))
С одной стороны он гениальный геополитик, а с другой его всё постоянно обманывают и вводят в заблуждение 25 лет уже. А он всё удивляется

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Гость

09:45:32 07-03-2024

Гость (09:24:57 07-03-2024) США всех друзей имеет...
Гениальный забыли взять в кавычки.

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Гость

09:24:57 07-03-2024

США всех друзей имеет

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Гость

09:50:46 07-03-2024

Гость (09:24:57 07-03-2024) США всех друзей имеет... Симонян сказал?

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Гость

09:56:59 07-03-2024

Гость (09:50:46 07-03-2024) Симонян сказал?... Все друзья США говорят. Им нравится

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Гость

10:50:37 07-03-2024

Почему тогда смертную казнь не вводят? И не надо тут про невинно убиенных сочинять, уже днк экспертиза давно всё точно подтверждает.

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Гость

11:03:29 07-03-2024

Каждое государство защищает свои интересы, а не интересы других стран.

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Гость

14:36:02 07-03-2024

о каких интересах идёт речь? российские миллиардеры всё богатели и богатеют, и их всё больше, чего не скажешь о населении. так это точно те интересы?

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