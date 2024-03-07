Путин рассказал о попытках России сотрудничать с Западом
По словам президента, когда-то РФ хотела присоединиться к "семерке", но потом не увидела в этом смысла
07 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Россия пыталась сотрудничать с Западом, но с ее интересами там не считаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи, говоря об усилении влияния БРИКС.
Как отметил российский лидер, "до сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу", и даже Россия когда-то хотела стать частью группы G7, куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и Соединенные Штаты Америки.
"Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема и в этом ошибка наших западных партнеров", – цитирует президента агентство ТАСС.
БРИКС – основанное в 2006 году объединение быстроразвивающихся стран, куда входит Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
08:56:15 07-03-2024
Друзей не нужно иметь. С друзьями нужно дружить
09:15:15 07-03-2024
когда-то РФ хотела присоединиться к "семерке" --- когда-то к НАТО
09:22:05 07-03-2024
Типа если бы мы не передумали , то присоединились бы)))
С одной стороны он гениальный геополитик, а с другой его всё постоянно обманывают и вводят в заблуждение 25 лет уже. А он всё удивляется
09:45:32 07-03-2024
Гость (09:24:57 07-03-2024) США всех друзей имеет...
Гениальный забыли взять в кавычки.
09:24:57 07-03-2024
США всех друзей имеет
09:50:46 07-03-2024
Гость (09:24:57 07-03-2024) США всех друзей имеет... Симонян сказал?
09:56:59 07-03-2024
Гость (09:50:46 07-03-2024) Симонян сказал?... Все друзья США говорят. Им нравится
10:50:37 07-03-2024
Почему тогда смертную казнь не вводят? И не надо тут про невинно убиенных сочинять, уже днк экспертиза давно всё точно подтверждает.
11:03:29 07-03-2024
Каждое государство защищает свои интересы, а не интересы других стран.
14:36:02 07-03-2024
о каких интересах идёт речь? российские миллиардеры всё богатели и богатеют, и их всё больше, чего не скажешь о населении. так это точно те интересы?