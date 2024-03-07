Путин рассказал о попытках России сотрудничать с Западом

По словам президента, когда-то РФ хотела присоединиться к "семерке", но потом не увидела в этом смысла

07 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия пыталась сотрудничать с Западом, но с ее интересами там не считаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи, говоря об усилении влияния БРИКС.

Как отметил российский лидер, "до сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу", и даже Россия когда-то хотела стать частью группы G7, куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и Соединенные Штаты Америки.

"Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема и в этом ошибка наших западных партнеров", – цитирует президента агентство ТАСС.

БРИКС – основанное в 2006 году объединение быстроразвивающихся стран, куда входит Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.