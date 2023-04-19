Путин рассказал, почему лично посетил штабы в новых регионах

Глава государства не хотел отрывать военных надолго

19 апреля 2023, 22:19, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы военных на Херсонском направлении и в Луганской Народной Республике, чтобы не отвлекать военных от их дел. Как сообщает RT, об этом он заявил во время совещания с членами правительства.

"Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют", – заявил глава государства.

Напомним, что президент посетил новые регионы России в понедельник, 17 апреля. Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он посетил штабы без министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, чтобы не "провоцировать" противника.