Путин: реальные зарплаты населения в 2023 году выросли на 7%
Глава государства отметил, что эти показатели являются важным фактором не только социальной политики, но и экономического развития
07 декабря 2023, 20:15, ИА Амител
Рост реальных зарплат населения России в 2023 году составил 7%, а реальные располагаемые доходы увеличились на 4,4%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!".
Российский лидер подчеркнул, что эти показатели — важный фактор не только для социальной политики государства, но и экономического развития. Кроме того, они говорят и о внутреннем состоянии общества, которое настроено на позитивную работу.
Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому на повышение зарплат российских бюджетников выделено еще более 11 млрд рублей из резервного фонда кабмина. Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях высших учебных заведений, а также работниках сфер науки и культуры.
20:34:57 07-12-2023
До этого говорили ж, что темпы роста опережают инфляцию
20:35:27 07-12-2023
А инфляция???Цены на все азлетели в 2,3 раза!Удивил
12:09:51 08-12-2023
Гость (20:35:27 07-12-2023) А инфляция???Цены на все азлетели в 2,3 раза!Удивил... да, он тоже все время удивляется, когда говорят ему, что народ живет плохо
20:44:42 07-12-2023
Процент думца разница с процентом челяди
20:45:14 07-12-2023
А реальный уровень инфляции он не хочет озвучить?
20:47:03 07-12-2023
Если инфляция 7%-4,4%=2,6% - то зачем Центробанк поднял ключевую ставку до 15%
20:49:43 07-12-2023
Сказал А, так говори Б. На сколько истинная инфляция....? Прости Господи, как уже надоело это циничное враньё. Сразу видно, этот человек не знает, когда он был в магазинах и в прочих обдираловок, которые удушают народ.
21:14:21 07-12-2023
Гость (20:49:43 07-12-2023) Сказал А, так говори Б. На сколько истинная инфляция....? Пр... Ну это ни чего сейчас ещё раз его выберем и он точно поднимет нас с колен
06:49:26 08-12-2023
Гость (21:14:21 07-12-2023) Ну это ни чего сейчас ещё раз его выберем и он точно подниме... Вот характерные посты людей, которые тут воют про обдираловки. Один пишет «на сколько», другой «ни чего». Жду от вас «калидора» и «волосапеда». А потом они сетуют на жизнь…
06:46:53 08-12-2023
Гость (20:49:43 07-12-2023) Сказал А, так говори Б. На сколько истинная инфляция....? Пр... Обдираловки удушают народ? Так не ходи в них. Не удушайся. Делай сам. Пеки хлеб. Расти скотину. Не носи в обдираловку свои богатства, живи для себя.
07:24:21 08-12-2023
Гость (06:46:53 08-12-2023) Обдираловки удушают народ? Так не ходи в них. Не удушайся. Д... Не хороший ты Гость, зовешь в дремучие прошлое, когда пасли скотину, сеяли пшеницу, мололи и пекли хлеб. Сейчас, эта твоя шкурка, выделки не стоит.
21:10:44 07-12-2023
Лапша быстрого приготовления для нищих подорожала в 2 раза, это 200%
05:55:35 08-12-2023
газуем (21:10:44 07-12-2023) Лапша быстрого приготовления для нищих подорожала в 2 раза, ... лапша быстрого приготовления продукт не для нищих. если конечно самый дешман не брать, который даже мыши не едят.
06:50:38 08-12-2023
газуем (21:10:44 07-12-2023) Лапша быстрого приготовления для нищих подорожала в 2 раза, ... Лапша быстрого приготовления в пересчете на общепринятые вес и стоимость - продукт не для бедных. Она по цене на уровне хорошей пасты из муки твердого сорта)
21:22:22 07-12-2023
Большое спасибо за зарплату
23:16:01 07-12-2023
Получается, я не россиянин😪
00:01:30 08-12-2023
Моя зарплата даже уменьшилась по сравнению с 2022.
06:51:13 08-12-2023
Гость (00:01:30 08-12-2023) Моя зарплата даже уменьшилась по сравнению с 2022.... Другую работу искать не судьба?
09:32:57 08-12-2023
Гость (06:51:13 08-12-2023) Другую работу искать не судьба?... Ты это учителям и медикам посоветуй. Пусть идут все в менеджеры газпрома! Ой, пардонте, там уже занято...
09:54:38 08-12-2023
Гость (09:32:57 08-12-2023) Ты это учителям и медикам посоветуй. Пусть идут все в менедж... А тут одни учителя и медики пасутся? Так вот почему с этими отраслями так плохо) вместо работы в пабликах пишут)
12:19:43 08-12-2023
Гость (09:54:38 08-12-2023) А тут одни учителя и медики пасутся? Так вот почему с этими ... А на твоей работе, смотрю, все в порядке, раз ты тут в каждой бочке затычка. Не из бояр случайно? Корки не жмут делапутские?
00:02:02 08-12-2023
Не до нас, занят.
11:12:09 08-12-2023
Они это кому говорят? и зачем? сказал безрукому, что у него есть руки, и что дальше? ну вот зачем?
11:14:55 08-12-2023
мы долго вранье это слушать будем?
12:24:49 08-12-2023
Гость (11:14:55 08-12-2023) мы долго вранье это слушать будем?... Дорогой Гость, эту Бастилию вранья, слушали и будем слушать.... Как поступили французы?
02:56:32 09-12-2023
То же мне достижение. Да и то навряд ли.На бумаге все можно нацарапать. Она ниже % на 50 поскольку на них невозможно купить столько товаров вколько можно было купить в 2018 году. За 23 года можно было подтянуться на уровень жизни развитых стран или зарплаты по стандартам ООН. А сейчас мы бедные или почти нищие.