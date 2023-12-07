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Путин: реальные зарплаты населения в 2023 году выросли на 7%

Глава государства отметил, что эти показатели являются важным фактором не только социальной политики, но и экономического развития

07 декабря 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Рост реальных зарплат населения России в 2023 году составил 7%, а реальные располагаемые доходы увеличились на 4,4%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!".

Российский лидер подчеркнул, что эти показатели — важный фактор не только для социальной политики государства, но и экономического развития. Кроме того, они говорят и о внутреннем состоянии общества, которое настроено на позитивную работу.

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому на повышение зарплат российских бюджетников выделено еще более 11 млрд рублей из резервного фонда кабмина. Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях высших учебных заведений, а также работниках сфер науки и культуры.

Экономика Владимир Путин

Комментарии 26

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Гость

20:34:57 07-12-2023

До этого говорили ж, что темпы роста опережают инфляцию

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Гость

20:35:27 07-12-2023

А инфляция???Цены на все азлетели в 2,3 раза!Удивил

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Гость

12:09:51 08-12-2023

Гость (20:35:27 07-12-2023) А инфляция???Цены на все азлетели в 2,3 раза!Удивил... да, он тоже все время удивляется, когда говорят ему, что народ живет плохо

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Гость

20:44:42 07-12-2023

Процент думца разница с процентом челяди

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гость

20:45:14 07-12-2023

А реальный уровень инфляции он не хочет озвучить?

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Гость

20:47:03 07-12-2023

Если инфляция 7%-4,4%=2,6% - то зачем Центробанк поднял ключевую ставку до 15%

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Гость

20:49:43 07-12-2023

Сказал А, так говори Б. На сколько истинная инфляция....? Прости Господи, как уже надоело это циничное враньё. Сразу видно, этот человек не знает, когда он был в магазинах и в прочих обдираловок, которые удушают народ.

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Гость

21:14:21 07-12-2023

Гость (20:49:43 07-12-2023) Сказал А, так говори Б. На сколько истинная инфляция....? Пр... Ну это ни чего сейчас ещё раз его выберем и он точно поднимет нас с колен

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Гость

06:49:26 08-12-2023

Гость (21:14:21 07-12-2023) Ну это ни чего сейчас ещё раз его выберем и он точно подниме... Вот характерные посты людей, которые тут воют про обдираловки. Один пишет «на сколько», другой «ни чего». Жду от вас «калидора» и «волосапеда». А потом они сетуют на жизнь…

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Гость

06:46:53 08-12-2023

Гость (20:49:43 07-12-2023) Сказал А, так говори Б. На сколько истинная инфляция....? Пр... Обдираловки удушают народ? Так не ходи в них. Не удушайся. Делай сам. Пеки хлеб. Расти скотину. Не носи в обдираловку свои богатства, живи для себя.

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Гость

07:24:21 08-12-2023

Гость (06:46:53 08-12-2023) Обдираловки удушают народ? Так не ходи в них. Не удушайся. Д... Не хороший ты Гость, зовешь в дремучие прошлое, когда пасли скотину, сеяли пшеницу, мололи и пекли хлеб. Сейчас, эта твоя шкурка, выделки не стоит.

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газуем

21:10:44 07-12-2023

Лапша быстрого приготовления для нищих подорожала в 2 раза, это 200%

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Гость

05:55:35 08-12-2023

газуем (21:10:44 07-12-2023) Лапша быстрого приготовления для нищих подорожала в 2 раза, ... лапша быстрого приготовления продукт не для нищих. если конечно самый дешман не брать, который даже мыши не едят.

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Гость

06:50:38 08-12-2023

газуем (21:10:44 07-12-2023) Лапша быстрого приготовления для нищих подорожала в 2 раза, ... Лапша быстрого приготовления в пересчете на общепринятые вес и стоимость - продукт не для бедных. Она по цене на уровне хорошей пасты из муки твердого сорта)

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Гость

21:22:22 07-12-2023

Большое спасибо за зарплату

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Гость

23:16:01 07-12-2023

Получается, я не россиянин😪

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Гость

00:01:30 08-12-2023

Моя зарплата даже уменьшилась по сравнению с 2022.

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Гость

06:51:13 08-12-2023

Гость (00:01:30 08-12-2023) Моя зарплата даже уменьшилась по сравнению с 2022.... Другую работу искать не судьба?

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Гость

09:32:57 08-12-2023

Гость (06:51:13 08-12-2023) Другую работу искать не судьба?... Ты это учителям и медикам посоветуй. Пусть идут все в менеджеры газпрома! Ой, пардонте, там уже занято...

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Гость

09:54:38 08-12-2023

Гость (09:32:57 08-12-2023) Ты это учителям и медикам посоветуй. Пусть идут все в менедж... А тут одни учителя и медики пасутся? Так вот почему с этими отраслями так плохо) вместо работы в пабликах пишут)

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Гость

12:19:43 08-12-2023

Гость (09:54:38 08-12-2023) А тут одни учителя и медики пасутся? Так вот почему с этими ... А на твоей работе, смотрю, все в порядке, раз ты тут в каждой бочке затычка. Не из бояр случайно? Корки не жмут делапутские?

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гость

00:02:02 08-12-2023

Не до нас, занят.

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Гость

11:12:09 08-12-2023

Они это кому говорят? и зачем? сказал безрукому, что у него есть руки, и что дальше? ну вот зачем?

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Гость

11:14:55 08-12-2023

мы долго вранье это слушать будем?

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Гость

12:24:49 08-12-2023

Гость (11:14:55 08-12-2023) мы долго вранье это слушать будем?... Дорогой Гость, эту Бастилию вранья, слушали и будем слушать.... Как поступили французы?

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Гость

02:56:32 09-12-2023

То же мне достижение. Да и то навряд ли.На бумаге все можно нацарапать. Она ниже % на 50 поскольку на них невозможно купить столько товаров вколько можно было купить в 2018 году. За 23 года можно было подтянуться на уровень жизни развитых стран или зарплаты по стандартам ООН. А сейчас мы бедные или почти нищие.

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