Путин: реальные зарплаты населения в 2023 году выросли на 7%

Глава государства отметил, что эти показатели являются важным фактором не только социальной политики, но и экономического развития

07 декабря 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Рост реальных зарплат населения России в 2023 году составил 7%, а реальные располагаемые доходы увеличились на 4,4%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!".

Российский лидер подчеркнул, что эти показатели — важный фактор не только для социальной политики государства, но и экономического развития. Кроме того, они говорят и о внутреннем состоянии общества, которое настроено на позитивную работу.

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому на повышение зарплат российских бюджетников выделено еще более 11 млрд рублей из резервного фонда кабмина. Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях высших учебных заведений, а также работниках сфер науки и культуры.