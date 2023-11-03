Путин: решений по Крыму не было бы, если бы не госпереворот в Киеве

По словам президента, людей было необходимо "защищать от мрази нацистской"

03 ноября 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия не принимала бы никаких решений по Крыму в 2014 году, если бы отношения с Украиной складывались позитивно и по-современному. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления перед членами Общественной палаты.

Глава государства отметил, что если бы в Киеве не произошел госпереворот и к русским бы относились нормально, то у России не появилось бы потребности присоединить полуостров.

"Надо было тогда людей защищать от мрази нацисткой. Они поставили нас перед выбором", – заявил он.Путин подчеркнул, что позднее схожие мнения были приняты в отношении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент добавил, что Украина истребляла русских в Донбассе. Он подчеркнул, что когда Киев в 14-15 годах заключил Минские соглашения, исполнять он их не собирался.