Путин: РФ готова обсуждать безопасность со странами НАТО

Он добавил, что обсуждение начнется тогда, "когда они к этому будут готовы"

21 июня 2024, 19:41, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия готова к широкому международному обсуждению ее мирных инициатив, в том числе с НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

"Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов – как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями – европейскими и натовскими государствами в том числе", – сказал президент.

Он добавил, что обсуждение начнется тогда, "когда они к этому будут готовы".