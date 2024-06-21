Путин: РФ готова обсуждать безопасность со странами НАТО
Он добавил, что обсуждение начнется тогда, "когда они к этому будут готовы"
21 июня 2024, 19:41, ИА Амител
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Россия готова к широкому международному обсуждению ее мирных инициатив, в том числе с НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов – как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями – европейскими и натовскими государствами в том числе", – сказал президент.
Он добавил, что обсуждение начнется тогда, "когда они к этому будут готовы".
21:19:41 21-06-2024
Очередное подставливание правой щеки, что бы опять обманули, а затем подставить левую, что бы и по ней ударили...!?
Никогда запад не успокоится пока мы существуем в едином государстве Россия!!! Жаль уменьшились после 90-х!? Не сберегли то что наши отцы и деды кровью своей отстояли!!! Но всё ещё сильные мы!!!
И они нам никогда не простят все свои крестовые и наполеоновские провалы!!!
На что рассчитывают нынешние власти!? Ума не приложу!!! Наверное историю в Советской школе плохо учили!...?
11:19:27 22-06-2024
Гость (21:19:41 21-06-2024) Очередное подставливание правой щеки, что бы опять обманули,... - "Очередное подставливание правой щеки, что бы опять обманули, а затем подставить левую, что бы и по ней ударили...!?" Гость, ты путаешь божий дар с яичницей. В этом дьявольском мире твое правило не работает, здесь не только по левой щеке вдарят, но и за пинают ногами. Если бы Путин жил бы по Божьим законам, это это правило бы работало, ибо левая щека находится под защитой Бога, и Россия и весь ее народ были бы в шоколаде.
11:40:59 22-06-2024
Гость (21:19:41 21-06-2024) Очередное подставливание правой щеки, что бы опять обманули,... а они, а мы....
18:29:05 22-06-2024
А зачем НАТО с нами договариваться? Америка добилась своей цели - славяне уничтожают славян. Начнёт побеждать Украина, они ослабят помощь, начнём побеждать мы - Украина получит помощь.