Путин: Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях
Флот играет в этом ключевую роль, поэтому Россия продолжит его укреплять
10 сентября 2024, 21:55, ИА Амител
Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях для защиты своего суверенитета и национальных интересов. Как сообщает RT, об этом в обращении к участникам командно-штабных учений "Океан-2024" заявил президент Владимир Путин.
Напомним, что 10 сентября Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Главной целью является проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и решение нестандартных оперативных задач.
"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", – заявил президент.
По словам Путина, флот играет в этом ключевую роль, поэтому Россия продолжит его укреплять, как и другие виды войск. Власти будут и дальше наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку экипажей, береговых и авиационных частей с учетом полученного реального боевого опыта.
23:17:24 10-09-2024
Флот- сила.
07:21:58 11-09-2024
Musik (23:17:24 10-09-2024) Флот- сила. ... И Черноморский
23:21:01 10-09-2024
"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки..." - сечас не готова. Понятно.
19:14:23 11-09-2024
Олег (23:21:01 10-09-2024) "Россия должна быть готова к любому развитию обстановки..." ... Олег, Вы не понимаете, Олег. Надо просто немного подождать, т.к. времени на раскачку нет, Олег. Не иноагент ли Вы?
00:22:05 11-09-2024
Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Игоря Острецова, прикажут вывести на орбиту компактный ускоритель Алексея Богомолова, для гарантированной защиты РФ от атомной угрозы Запада и для создания атомных безотходных станций замкнутого цикла.
07:21:14 11-09-2024
Светослав (00:22:05 11-09-2024) Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Игор... Как прочитают твою писанину, сразу и прикажут
01:17:06 11-09-2024
а как же дроны, которые свободно пролетают куда хочешь
07:46:51 11-09-2024
на любых направлениях -- ЯО?
08:20:14 11-09-2024
Когда отремонтируют авианосец "Кузю"?
09:19:21 11-09-2024
Гость (08:20:14 11-09-2024) Когда отремонтируют авианосец "Кузю"?... Вы не понимаете, это другое
09:58:26 11-09-2024
"Флот играет в этом ключевую роль" и это правильно, ни одна из составляющих носителей ЯО не может так близко и незаметно подойти к "гнезду" "условного" противника.
10:59:09 11-09-2024
Гость (09:58:26 11-09-2024) "Флот играет в этом ключевую роль" и это правильно, ни одна... Куда делся Черноморский флот?
11:43:17 11-09-2024
Гость (10:59:09 11-09-2024) Куда делся Черноморский флот?... Никуда не делся, стоит на страже рубежей, пополняется новыми кораблями, не гони волну)))