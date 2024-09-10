НОВОСТИПолитика

Путин: Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях

Флот играет в этом ключевую роль, поэтому Россия продолжит его укреплять

10 сентября 2024, 21:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях для защиты своего суверенитета и национальных интересов. Как сообщает RT, об этом в обращении к участникам командно-штабных учений "Океан-2024" заявил президент Владимир Путин.

Напомним, что 10 сентября Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Главной целью является проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и решение нестандартных оперативных задач.

"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", – заявил президент.

По словам Путина, флот играет в этом ключевую роль, поэтому Россия продолжит его укреплять, как и другие виды войск. Власти будут и дальше наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку экипажей, береговых и авиационных частей с учетом полученного реального боевого опыта.

Владимир Путин

Комментарии 13

Avatar Picture
Musik

23:17:24 10-09-2024

Флот- сила.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:58 11-09-2024

Musik (23:17:24 10-09-2024) Флот- сила. ... И Черноморский

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:21:01 10-09-2024

"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки..." - сечас не готова. Понятно.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:23 11-09-2024

Олег (23:21:01 10-09-2024) "Россия должна быть готова к любому развитию обстановки..." ... Олег, Вы не понимаете, Олег. Надо просто немного подождать, т.к. времени на раскачку нет, Олег. Не иноагент ли Вы?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светослав

00:22:05 11-09-2024

Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Игоря Острецова, прикажут вывести на орбиту компактный ускоритель Алексея Богомолова, для гарантированной защиты РФ от атомной угрозы Запада и для создания атомных безотходных станций замкнутого цикла.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:14 11-09-2024

Светослав (00:22:05 11-09-2024) Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Игор... Как прочитают твою писанину, сразу и прикажут

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:17:06 11-09-2024

а как же дроны, которые свободно пролетают куда хочешь

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:46:51 11-09-2024

на любых направлениях -- ЯО?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:14 11-09-2024

Когда отремонтируют авианосец "Кузю"?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:21 11-09-2024

Гость (08:20:14 11-09-2024) Когда отремонтируют авианосец "Кузю"?... Вы не понимаете, это другое

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:26 11-09-2024

"Флот играет в этом ключевую роль" и это правильно, ни одна из составляющих носителей ЯО не может так близко и незаметно подойти к "гнезду" "условного" противника.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:09 11-09-2024

Гость (09:58:26 11-09-2024) "Флот играет в этом ключевую роль" и это правильно, ни одна... Куда делся Черноморский флот?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:17 11-09-2024

Гость (10:59:09 11-09-2024) Куда делся Черноморский флот?... Никуда не делся, стоит на страже рубежей, пополняется новыми кораблями, не гони волну)))

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров