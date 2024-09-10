Путин: Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях

Флот играет в этом ключевую роль, поэтому Россия продолжит его укреплять

10 сентября 2024, 21:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях для защиты своего суверенитета и национальных интересов. Как сообщает RT, об этом в обращении к участникам командно-штабных учений "Океан-2024" заявил президент Владимир Путин.

Напомним, что 10 сентября Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Главной целью является проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и решение нестандартных оперативных задач.

"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", – заявил президент.

По словам Путина, флот играет в этом ключевую роль, поэтому Россия продолжит его укреплять, как и другие виды войск. Власти будут и дальше наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку экипажей, береговых и авиационных частей с учетом полученного реального боевого опыта.