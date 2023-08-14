Путин: Россия готова к равноправному военно-техническому сотрудничеству
Глава государства подчеркнул, что речь идет о взаимодействии с теми странами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития
14 августа 2023, 19:44, ИА Амител
Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума "Армия-2023", которое опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о взаимодействии с теми странами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия считает возможным начать сотрудничество в сфере подготовки кадров, обучения военных и организации совместных учений.
В своем обращении президент отметил, что форум уже заслужил авторитет. В этом году российский оборонно-промышленный комплекс представит там свыше 28,5 тысячи единиц вооружений. Участие в мероприятии также примут 80 зарубежных организаций.
20:19:53 14-08-2023
Финляндия недавно решила свои национальные интересы:после вступления в НАТО она встала под прицел российского ядерного оружия.Раньше этого не было.Зато прижалась к миру свободы и демократии.Или просто гопачка перед пиндосами сплясала? ))
20:38:38 14-08-2023
Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут, —