Путин: Россия могла бы добывать литий еще 15 лет назад, но до сих пор не делает этого

Президент подчеркнул важность развития добычи редкоземельных металлов

21 февраля 2025, 21:42, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активного развития добычи редкоземельных металлов, включая литий, который страна могла бы начать добывать еще 10–15 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что для успешной конкуренции на мировом уровне необходимо значительно усилить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроив полный производственный цикл – от поиска и разработки месторождений до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции.

Он подчеркнул, что в России есть все необходимые ресурсы, важно создать условия для бизнеса и инвестировать в инфраструктуру.

"Литий до сих пор не добываем, а как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А могли бы делать это еще 10–15 лет назад", – заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что решать эти задачи необходимо на принципиально новом технологическом уровне, используя передовые разработки в сфере искусственного интеллекта, робототехники и другие инновационные инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе в научной сфере.