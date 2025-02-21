Путин: Россия могла бы добывать литий еще 15 лет назад, но до сих пор не делает этого
Президент подчеркнул важность развития добычи редкоземельных металлов
21 февраля 2025, 21:42, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активного развития добычи редкоземельных металлов, включая литий, который страна могла бы начать добывать еще 10–15 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер отметил, что для успешной конкуренции на мировом уровне необходимо значительно усилить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроив полный производственный цикл – от поиска и разработки месторождений до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции.
Он подчеркнул, что в России есть все необходимые ресурсы, важно создать условия для бизнеса и инвестировать в инфраструктуру.
"Литий до сих пор не добываем, а как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А могли бы делать это еще 10–15 лет назад", – заявил Путин.
Президент также подчеркнул, что решать эти задачи необходимо на принципиально новом технологическом уровне, используя передовые разработки в сфере искусственного интеллекта, робототехники и другие инновационные инструменты, направленные на повышение производительности труда, в том числе в научной сфере.
22:10:45 21-02-2025
Чего это он вспомнил? А раньше где брали? Вероятно, это грязное производство, которое лучше бы развернуть в Африке или Китае?
22:28:22 21-02-2025
Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия".
25 января 2006
22:41:14 21-02-2025
Знаете Владимир Владимирович, а мы вам верим ...
22:51:58 21-02-2025
Могли бы распродать весь литий ещё 15 лет назад! Но не делаем это...
Алилуя!
23:21:34 21-02-2025
А нафига?
23:34:14 21-02-2025
зато дворцов настроили
01:31:45 22-02-2025
Народ в недоумении: кто же был тот копуша, руливший страной, который имел полномочия инициировать добычу лития ещё 15 лет назад, однако резину тянул и тянул, не получая, видимо, директивных указаний от Дядюшки Сэма?..
02:58:55 22-02-2025
Надо выяснить,кто был у власти тогда - и наказать
09:57:02 22-02-2025
А что, если этот вопрос "Россия могла бы добывать литий еще 15 лет назад, но до сих пор не делает этого. Почему?" задать знатокам на "Что? Где? Когда?". Какой ответ дадут эти умники и умницы?
12:50:01 22-02-2025
до сих пор не делает этого --- ну так начнет?
12:57:10 22-02-2025
достаточно посмотреть локацию месторождений лития. Дальше сами думайте
16:56:57 22-02-2025
До 2000 природные ископаемые, хоть и добывали их олигархи, но принадлежали народу. Теперь и принадлежат избранным только. Скоро и воздух будет в чьих-то руках, а все платить за него будут.
17:04:18 22-02-2025
Рабочий (16:56:57 22-02-2025) До 2000 природные ископаемые, хоть и добывали их олигархи, но принадлежали народу.И сколько лично вам принадлежало полезных ископаемых? В тн угля, в кубометрах нефти/газа, или вам пара тысяч гектаров леса досталась? Я надеюсь, что вы до 2000 года рождения, а не по бабушкиным сказкам пишите?
13:03:42 23-02-2025
Могла, но не добывает. Так это хорошо или это плохо и почему?