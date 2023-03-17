Путин: Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма

Сейчас на полуострове реализуется более 250 инвестпроектов, суммарная стоимость которых составляет почти 450 млрд рублей. В Севастополе – ещё 100 проектов, которые оцениваются более чем в 217 млрд рублей

17 марта 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё необходимое для пресечения угроз безопасности Крыма. Как сообщает "Ъ", он поздравил жителей страны с днём воссоединения полуострова с Россией.

"Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью нашей единой, большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы", – сказал глава государства.

Путин отметил, что сейчас в Крыму реализуется более 250 инвестпроектов, суммарная стоимость которых составляет почти 450 млрд рублей. В Севастополе – ещё 100 проектов, которые оцениваются более чем в 217 млрд рублей. Кроме того, к началу 2023 года в Крыму в качестве резидентов специальной экономической зоны зарегистрировались 1578 компаний. При этом 85% из них – малые и средние предприятия.