Путин: Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке
Глава государства подчеркнул, что стоимость газа "немножко припала" и все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры
17 мая 2023, 20:28, ИА Амител
Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке, заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, глава государства подчеркнул, что стоимость газа "немножко припала" и все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры.
"Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", – сказал Владимир Путин.
Он отметил, что Москва продолжает диалог и контакты со своими партнёрами по ОПЕК+. Вместе с тем сама ситуация на рынке газа "абсолютно стабильная", подчеркнул глава государства.
01:44:35 18-05-2023
Даешь окончательную и бесповоротную 100% газификацию России.
06:51:24 18-05-2023
Какая мировая коньюктура, когда в друзьях 6 стран ?
09:08:59 18-05-2023
Гость (06:51:24 18-05-2023) Какая мировая коньюктура, когда в друзьях 6 стран ?... Не пори чушь, ей больно. Санкции ввели подавляющее меньшинство стран мира. С остальными отношения не поменялись никак, а то и улучшились.
10:02:06 18-05-2023
ыть (09:08:59 18-05-2023) Не пори чушь, ей больно. Санкции ввели подавляющее меньшинст... а транзит газа, как я понимаю, идет через Украину. И мы ей за транзит платим. Ничего личного, просто бизнес.