Путин: Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке

Глава государства подчеркнул, что стоимость газа "немножко припала" и все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры

17 мая 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке, заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, глава государства подчеркнул, что стоимость газа "немножко припала" и все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры.

"Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что Москва продолжает диалог и контакты со своими партнёрами по ОПЕК+. Вместе с тем сама ситуация на рынке газа "абсолютно стабильная", подчеркнул глава государства.