Путин: Россия уже не рухнет

Президент подчеркнул, что при столь высоких ценах на газ экономика большинства западных предприятий уходит в минус

11 октября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Страны коллективного Запада уже понимают, что Россия не рухнет на фоне санкционного давления. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем", – заявил президент.

Глава государства отметил, что это видно и без всякого анализа.

Путин подчеркнул, что при столь высоких ценах на газ экономика большинства западных предприятий уходит в минус, что, в свою очередь, приводит к их закрытию. Проблемы наблюдаются на стекольных, металлургических и химических предприятиях.