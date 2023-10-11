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Путин: Россия уже не рухнет

Президент подчеркнул, что при столь высоких ценах на газ экономика большинства западных предприятий уходит в минус

11 октября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Страны коллективного Запада уже понимают, что Россия не рухнет на фоне санкционного давления. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем", – заявил президент.

Глава государства отметил, что это видно и без всякого анализа.

Путин подчеркнул, что при столь высоких ценах на газ экономика большинства западных предприятий уходит в минус, что, в свою очередь, приводит к их закрытию. Проблемы наблюдаются на стекольных, металлургических и химических предприятиях.

Владимир Путин Политика

Комментарии 8

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Гость

23:34:31 11-10-2023

Беспокоится о партнёрах, какой заботливый.)

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Гость

07:43:38 12-10-2023

Значит его уже не посадят

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Гость

07:54:25 12-10-2023

А бензин то дешеветь будет? или в нашей стране это уже норма, НЕВЫПОЛНЕНИЕ поручений верховного главнокомандующего?

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Конечно, не рухнет.

08:37:32 12-10-2023

Потому что уже нечему.

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Гость

09:15:35 12-10-2023

У Лолиты есть прикольная песня со словами "Нет не надо слов, не надо паники - Это мой последний день на Титанике".

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Гость

09:22:27 12-10-2023

То есть до того он сомневался?.. Отличное руководство.

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Гость

13:23:19 12-10-2023

в чем он не прав?

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Гость

21:14:12 12-10-2023

Хреновая колея на триллионы долларов убытков и ущерба стране и народу.

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