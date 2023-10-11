Путин: Россия уже не рухнет
Президент подчеркнул, что при столь высоких ценах на газ экономика большинства западных предприятий уходит в минус
11 октября 2023, 21:59, ИА Амител
Страны коллективного Запада уже понимают, что Россия не рухнет на фоне санкционного давления. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем", – заявил президент.
Глава государства отметил, что это видно и без всякого анализа.
Путин подчеркнул, что при столь высоких ценах на газ экономика большинства западных предприятий уходит в минус, что, в свою очередь, приводит к их закрытию. Проблемы наблюдаются на стекольных, металлургических и химических предприятиях.
23:34:31 11-10-2023
Беспокоится о партнёрах, какой заботливый.)
07:43:38 12-10-2023
Значит его уже не посадят
07:54:25 12-10-2023
А бензин то дешеветь будет? или в нашей стране это уже норма, НЕВЫПОЛНЕНИЕ поручений верховного главнокомандующего?
08:37:32 12-10-2023
Потому что уже нечему.
09:15:35 12-10-2023
У Лолиты есть прикольная песня со словами "Нет не надо слов, не надо паники - Это мой последний день на Титанике".
09:22:27 12-10-2023
То есть до того он сомневался?.. Отличное руководство.
13:23:19 12-10-2023
в чем он не прав?
21:14:12 12-10-2023
Хреновая колея на триллионы долларов убытков и ущерба стране и народу.