Путин: Россия в ходе председательства в СНГ уделит внимание сбережению русского языка
Глава государства отметил, что русский язык был и остается средством общения для сотен миллионов человек как в странах СНГ, так и в остальном мире
18 декабря 2023, 16:16, ИА Амител
В ходе председательства в СНГ Россия уделит особое внимание сбережению русского языка. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом заявил российский президент Владимир Путин
Глава государства отметил, что русский язык был и на данный момент остается средством, которое позволяет общаться сотням миллионов человек как в странах СНГ, так и в остальном мире.
Президент также напомнил, что 13 октября в Бишкеке было подписано соглашение об учреждении Международной организации по русскому языку. Штаб-квартира структуры появится в Сочи.
19:00:30 18-12-2023
Обалдеть!!!!!!!!Расширением союза Россия Беларусь пора уже заниматься. Хватит им жрать за наш счет без отдачи. В союз вошел получай наравне с нами нет по рынку и отдельно.