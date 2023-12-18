Путин: Россия в ходе председательства в СНГ уделит внимание сбережению русского языка

Глава государства отметил, что русский язык был и остается средством общения для сотен миллионов человек как в странах СНГ, так и в остальном мире

18 декабря 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

В ходе председательства в СНГ Россия уделит особое внимание сбережению русского языка. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом заявил российский президент Владимир Путин

Глава государства отметил, что русский язык был и на данный момент остается средством, которое позволяет общаться сотням миллионов человек как в странах СНГ, так и в остальном мире.

Президент также напомнил, что 13 октября в Бишкеке было подписано соглашение об учреждении Международной организации по русскому языку. Штаб-квартира структуры появится в Сочи.