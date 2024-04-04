Путин: российская экономика будет испытывать дефицит кадров в ближайшие годы

Глава государства посетовал, что на ситуацию среди прочего влияют и "демографические вызовы"

04 апреля 2024, 21:32, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Российская экономика будет испытывать кадровый дефицит в ближайшие годы и справиться с проблемой нехватки работников в среднесрочной перспективе не получится. Как сообщает агентство "Прайм", об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства посетовал, что на ситуацию среди прочего влияют и "демографические вызовы". На этом фоне у работодателей сохраняется повышенная потребность в новых сотрудниках.

"Это абсолютно точно, это мы должны понимать", — заявил Путин.Он пообещал университетам и институтам дополнительную поддержку в вопросе подготовки кадров для российского рынка. Президент напомнил, что к требованиям времени относится и постоянное повышение профессиональных навыков.