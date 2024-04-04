Путин: российская экономика будет испытывать дефицит кадров в ближайшие годы
Глава государства посетовал, что на ситуацию среди прочего влияют и "демографические вызовы"
04 апреля 2024, 21:32, ИА Амител
Российская экономика будет испытывать кадровый дефицит в ближайшие годы и справиться с проблемой нехватки работников в среднесрочной перспективе не получится. Как сообщает агентство "Прайм", об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства посетовал, что на ситуацию среди прочего влияют и "демографические вызовы". На этом фоне у работодателей сохраняется повышенная потребность в новых сотрудниках.
"Это абсолютно точно, это мы должны понимать", — заявил Путин.Он пообещал университетам и институтам дополнительную поддержку в вопросе подготовки кадров для российского рынка. Президент напомнил, что к требованиям времени относится и постоянное повышение профессиональных навыков.
22:11:38 04-04-2024
Да постоянно что то мешает
00:33:08 05-04-2024
Гость (22:11:38 04-04-2024) Да постоянно что то мешает...
Плохому танцору, как говорится...
05:48:58 05-04-2024
Гость (22:11:38 04-04-2024) Да постоянно что то мешает... Да, в большей мере то, что люди не хотят работать. Работы валом, но "я туда не пойду, этим не хочу работать, мне надо, чтоб не работать, а баблишко в карман складывать". Но такого не бывает, особенно в начале карьеры.
07:50:26 05-04-2024
Гость (05:48:58 05-04-2024) Да, в большей мере то, что люди не хотят работать. Работы ва...
Очень распространенное сейчас "явление"
07:58:47 05-04-2024
Гость (05:48:58 05-04-2024) Да, в большей мере то, что люди не хотят работать. Работы ва... Бог, создал человека не для того, чтобы, как тот коняка пал в борозде.
08:09:20 05-04-2024
Гость (07:58:47 05-04-2024) Бог, создал человека не для того, чтобы, как тот коняка пал ...
Вот-вот,от работы кони дохнут
22:44:11 04-04-2024
Предлагаю поддержать! Можно поработать без выходных и без отпуска некоторое время, пока не нормализуется обстановка. И денег больше заработаем.
06:42:57 05-04-2024
Гость (22:44:11 04-04-2024) Предлагаю поддержать! Можно поработать без выходных и без от... Вперед, с песней!
23:07:54 04-04-2024
А какие у страны планы, а то не в курсе...
07:45:12 05-04-2024
Олег (23:07:54 04-04-2024) А какие у страны планы, а то не в курсе...... Никаких.
23:20:38 04-04-2024
А как же автоматизация, роботизация, цифровизация, искусственная интеллектуализация (ИИ) и производительность труда? Они растут быстрее - за месяц, год по сравнению со сроком роста специалиста, равным около 20 лет.
08:22:52 05-04-2024
Гость (23:20:38 04-04-2024) А как же автоматизация, роботизация, цифровизация, искусстве... Гость, для перечисленных тобой критериев, нужны ученые и квалифицированные спецы. У нас, они почему то не приживаются по причине, отрицательного отбора повсюду и задает этот тренд только один человек.
23:29:48 04-04-2024
Куда же делись работники
07:12:10 05-04-2024
- "Российская экономика будет испытывать кадровый дефицит в ближайшие годы и справиться с проблемой нехватки работников в среднесрочной перспективе не получится." ===== Если бы умный руководитель установил тысячи и тысячи роботов, то не нужно миллионов и миллионов эмигрантов, и всем пенсионерам можно платить по тысячи долларов в эквиваленте.
07:56:20 05-04-2024
Гость (07:12:10 05-04-2024) - "Российская экономика будет испытывать кадровый дефицит в ... Кто ставит минусы, это чубайсятки и абрамовичи, если они будут рулить роботами, то они всем пенсионерам поставят дешёвые надгробья. Яхты и подводные лодки для них делают только на проклятом Западе.
07:36:20 05-04-2024
дефицит кадров --- 300 тысяч кадров в позапрошлом году ушли. Может их вернуть и направить на производство. В том числе гиперзвука
08:05:28 05-04-2024
Гость (07:36:20 05-04-2024) дефицит кадров --- 300 тысяч кадров в позапрошлом году ушли....
Гиперзвук впоследствии обернется контрибуцией,обратными санкциями,так сказать.
08:06:11 05-04-2024
Гость (07:36:20 05-04-2024) дефицит кадров --- 300 тысяч кадров в позапрошлом году ушли.... Гость, на гиперзвуке, ты далеко не улетишь, а вот без штанов останешься в позорном состояние. Когда у Японии отняли военное жало, то ей пришлось заняться гражданской продукцией, сейчас она в другом столетие.
08:12:39 05-04-2024
Гость (08:06:11 05-04-2024) Гость, на гиперзвуке, ты далеко не улетишь, а вот без штанов...
Военное жало у Японии отняли при помощи атомных бомб.Не так ли?
08:29:11 05-04-2024
Гость (08:12:39 05-04-2024) Военное жало у Японии отняли при помощи атомных бомб.Не ... Военное жало у Японии отняли при помощи военного жала. С волками жить
08:37:57 05-04-2024
Гость (08:12:39 05-04-2024) Военное жало у Японии отняли при помощи атомных бомб.Не ... Гость, если ты будешь при помощи рашпилей, напильников и какой то матери ковать гиперзвук, то с тобой сделают, как с Японией.
08:57:40 05-04-2024
Гость (08:37:57 05-04-2024) Гость, если ты будешь при помощи рашпилей, напильников и как... Гость, если ты гиперзвук ковать не будешь никак, то с тобой сделают как с Японией
09:00:16 05-04-2024
Гость (08:37:57 05-04-2024) Гость, если ты будешь при помощи рашпилей, напильников и как...
Что значит твоё загадочное "если"?Просто в твоей голове появилось )
09:16:46 05-04-2024
Гость (09:00:16 05-04-2024) Что значит твоё загадочное "если"?Просто в твоей голове ... Гость, выкинь из своей головы страх, которым тебе постоянно кормит телевизор и окажется, что в мирном состояние страна может процветать, а гражданам жить достойно.
09:41:41 05-04-2024
Гость (09:16:46 05-04-2024) Гость, выкинь из своей головы страх, которым тебе постоянно ... Гость, выкинь из своей головы чушь, которой тебе постоянно кормит интернет и окажется, что в мирном состояние весь мир может процветать, а граждане жить достойно. А мирное состояние возможно, только если мировой гегемон будет договариваться, а не душить силой. Иначе он и сам сдохнет и весь мир убьет. Мы все ждем переговоров. Если их не будет, будет хреново, причем всему миру
08:24:24 05-04-2024
Гость (08:06:11 05-04-2024) Гость, на гиперзвуке, ты далеко не улетишь, а вот без штанов... Без гиперзвука ты вообще никуда не улетишь. Будешь жить в колонии и чистить сапоги своему заокеанскому колонизатору. Он и нужен чтобы колонизаторы свое военное жало засунули себе в свое толерастное место
08:47:32 05-04-2024
Гость (08:24:24 05-04-2024) Без гиперзвука ты вообще никуда не улетишь. Будешь жить в ко... Гость, на твое жало, они придумают простые щипцы и ты опять будешь придумывать новое жало... Твое жало. не дает прибавочной стоимости, а только убивает страну, как физически, так и морально. Раньше ты мог с достоинством путешествовать по миру, а сейчас только с грустью до своей околицы.
08:51:18 05-04-2024
Гость (08:47:32 05-04-2024) Раньше ты мог с достоинством путешествовать по миру, а сейчас только с грустью до своей околицы..
всепропальщик?
09:08:22 05-04-2024
Гость (08:51:18 05-04-2024) всепропальщик?... Гость, ты кто, мажор, теневой олигарх или с одной извилиной в голове? Напрочь не видишь действительность?
09:14:56 05-04-2024
Гость (09:08:22 05-04-2024) Гость, ты кто, мажор, теневой олигарх или с одной извилиной ... Гость, а ты кто, мажор, у которого уменьшилась возможность вывозить бабки за бугор, теневой олигарх у которого бизнес с Западом, а сейчас он подгорает, пробандеровец или вообще нет извилин в голове? Напрочь не видишь действительность?
09:00:35 05-04-2024
Гость (08:47:32 05-04-2024) Гость, на твое жало, они придумают простые щипцы и ты опять ... Гость, на твое жало, они придумают простые щипцы --- гиперзвук и есть щипцы на твое жало. Видишь как оно у тебя зудит, значит тебе гиперзвук не нравится. Это хорошо
09:31:50 05-04-2024
Гость (09:00:35 05-04-2024) Гость, на твое жало, они придумают простые щипцы --- гиперзв... Гость, ты для меня слепой, как многие подобные тебе. О которых Бога сказал - слепых, ведут на свою погибель.
09:37:28 05-04-2024
Гость (09:31:50 05-04-2024) Гость, ты для меня слепой, как многие подобные тебе. О котор... Ну вот ты сам про себя все и сказал, ты реально слепой, как подобные тебе, о которых Бог сказал - слепых, ведут на свою погибель. Вы если не очнетесь, туда и придете. К сожалению, других с собой притащите, но кто был прав, Бог рассудит
11:12:33 05-04-2024
"Раньше ты мог с достоинством путешествовать по миру, а сейчас только с грустью до своей околицы..."
Раньше заокеанские пиндосы и британцы с далёкого острова очень хотели отдыхать в Крыму.Но с марта 2014-го года они очень расстроились из-за несбывшейся мечты. ))) Гость, вам надо тренировать извилины в своей голове и поменьше посещать либерастные сайты.Хотя,вряд ли поможет: вы с реальностью не дружите.
08:26:53 05-04-2024
Сделайте образование доступнее, а то стоимость зашкаливает. Много умных людей, которые хотели бы обучаться, но денег нет и бюджетных мест на всех не хватает. Плюс, зарплаты иной раз посмотришь, прикинешь-а как людям жить то на это??? И не надо говорить, что не хотят работать-за копейки не хотят!!! И правильно делают, надо ценить себя. Я смотрю, что даже изобилие мигрантов не спасает положение-они то тоже не особо хотят работать, повисли на нашей социалке, как присоски. Парадокс в том, что зарплаты если растут, то цены на все тут же в 2 раза опережают, нужно цены взять под контроль, как батька, запретить и все. Тогда и жизнь наладиться у людей. Вот только правительству то не нужно чтоб народ хорошо жил, нужно стадо нищее, которому кинешь горсть семечек, как голубя, и норм...
08:44:04 05-04-2024
Гость (08:26:53 05-04-2024) Сделайте образование доступнее, а то стоимость зашкаливает. ... Сделайте образование доступнее --- а кто будет учить. И зачем, если сидя в интернете зарабатывают в разы больше, чем на производстве
08:51:59 05-04-2024
Гость, у нас правят "слуги народа", а им нужен умный хозяин - народ?
09:02:56 05-04-2024
Гость (08:51:59 05-04-2024) Гость, у нас правят "слуги народа", а им нужен умный хозяин ...
В каком месте планеты правит народ?Там,где больше всех вспоминают демократию ?)
09:24:53 05-04-2024
Гость (09:02:56 05-04-2024) В каком месте планеты правит народ?Там,где больше всех в... Гость, ты не лезь со своим дешёвым приемчиком в дебри земные! Эти "слуги народа", начиная от самого большого и кончая тем, который проплыл по своей улице, в один голос кричат, что они "слуги народа".....
13:13:19 05-04-2024
А поднимать экономику как? Где работать то? Вместо заводов одни магазины. Станки все продали на металл в Китай, вышка платная, да и получаемые там знания сомнительные, мигрантов интересует только торговля. Затейники.