Путин: российские ноу-хау доказали свою эффективность на поле боя

Разработки постоянно совершенствуются с учетом опыта спецоперации

12 августа 2024, 16:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Многие российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя. Об этом во время открытия форума "Армия-2024" заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются", — сказал Путин, подчеркнув, что доработка ведется с применением опыта спецоперации.

Глава государства добавил, что на форуме представлено свыше 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники. Он уверен, что по итогам форума Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат новые выгодные контракты.