Путин: российские ноу-хау доказали свою эффективность на поле боя
Разработки постоянно совершенствуются с учетом опыта спецоперации
12 августа 2024, 16:31, ИА Амител
Многие российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя. Об этом во время открытия форума "Армия-2024" заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
"Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются", — сказал Путин, подчеркнув, что доработка ведется с применением опыта спецоперации.
Глава государства добавил, что на форуме представлено свыше 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники. Он уверен, что по итогам форума Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат новые выгодные контракты.
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