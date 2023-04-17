Путин: российский флот может использоваться "в конфликтах на любых направлениях"

По словам президента, на сегодня приоритет ВС РФ связан с СВО

17 апреля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Силы российского флота могут использоваться в конфликтах на любых направлениях, сказал президент России Владимир Путин министру обороны Сергею Шойгу, передаёт ТАСС.

Во время встречи глава государства отметил, что на сегодня приоритет ВС РФ связан с СВО, "но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял".

"Поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", – обратился Путин к Шойгу.

Глава государства также подчеркнул, что силы флота в отдельных его компонентах "могут использоваться в конфликтах на любых направлениях".