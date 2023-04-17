Путин: российский флот может использоваться "в конфликтах на любых направлениях"
По словам президента, на сегодня приоритет ВС РФ связан с СВО
17 апреля 2023, 15:50, ИА Амител
Силы российского флота могут использоваться в конфликтах на любых направлениях, сказал президент России Владимир Путин министру обороны Сергею Шойгу, передаёт ТАСС.
Во время встречи глава государства отметил, что на сегодня приоритет ВС РФ связан с СВО, "но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял".
"Поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах", – обратился Путин к Шойгу.
Глава государства также подчеркнул, что силы флота в отдельных его компонентах "могут использоваться в конфликтах на любых направлениях".
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