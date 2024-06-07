Путин: с 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате
К 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч руб. в месяц
07 июня 2024, 21:55, ИА Амител
Президент Владимир Путин заявил, что индексация минимального уровня заработной платы будет завязана на общий рост зарплат в экономике. Как сообщает "Ъ", во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ он рассказал, что МРОТ будет составлять не менее 48% от показателя медианной зарплаты.
"Таким образом, он превысит 22 тысяч рублей в месяц. То есть вырастет еще примерно на 15%", – заявил Путин.
Глава государства добавил, что к 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Президент отметил, что уже на сегодняшний день МРОТ превышает прожиточный минимум — это требование определено в Конституции Российской Федерации.
Напомним, что в последний раз МРОТ повышали 1 января 2024 года. Минимальный размер оплаты труда тогда вырос сразу на 18,5%, до 19 242 рублей.
Впрочем, далеко не везде МРОТ одинаковый – некоторые регионы определяют величину сами. Так, например, делают в Алтайском крае — здесь показатель в январе вырос до 21 070 рублей.
23:18:32 07-06-2024
Естественно с МРОТа налоги собирают, а с прожиточного минимума нет, неудивительно, что он превышает, только на прожиточный минимум не прожить.
10:28:14 08-06-2024
Где это 21 т в Алтайском крае?
12:12:36 08-06-2024
ну отсюда и проезд и комуналка выше а зарплата та же ну она же не индексируется в проц к прожиточному минимуму
03:07:37 09-06-2024
А почему не к средней зарплате? Тогда МРОТ был бы около 35000 руб. И средняя пенсия должна быть привязана к средней зарплате и должна составлять 28 000 - 30 000 руб.
09:55:39 09-06-2024
35 тысяч к 2030 году)))) вот это я понимаю, ВЕЛИКАЯ БОГАТЕЙШАЯ СТРАНА.