Путин: с 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате

К 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч руб. в месяц

07 июня 2024, 21:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что индексация минимального уровня заработной платы будет завязана на общий рост зарплат в экономике. Как сообщает "Ъ", во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ он рассказал, что МРОТ будет составлять не менее 48% от показателя медианной зарплаты.

"Таким образом, он превысит 22 тысяч рублей в месяц. То есть вырастет еще примерно на 15%", – заявил Путин.

Глава государства добавил, что к 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Президент отметил, что уже на сегодняшний день МРОТ превышает прожиточный минимум — это требование определено в Конституции Российской Федерации.

Напомним, что в последний раз МРОТ повышали 1 января 2024 года. Минимальный размер оплаты труда тогда вырос сразу на 18,5%, до 19 242 рублей.

Впрочем, далеко не везде МРОТ одинаковый – некоторые регионы определяют величину сами. Так, например, делают в Алтайском крае — здесь показатель в январе вырос до 21 070 рублей.