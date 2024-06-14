Путин: пришло время обсудить новую систему гарантий безопасности в Евразии
По его мнению, военное присутствие внешних держав на континенте следует постепенно сворачивать
14 июня 2024, 19:59, ИА Амител
Президент России Владимир Путин считает, что пришло время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время встречи с руководством МИД РФ.
По мнению российского лидера, государства и региональные евразийские структуры должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности.
"Исходя из этого также сами должны выстроить системы работающих институтов, механизмов, договоренностей, которые реально служили бы достижению общих целей стабильности и развития", – сказал Путин.
По его мнению, военное присутствие внешних держав в Евразии следует постепенно сворачивать. Он поручил МИД содействовать международным договоренностям по формированию новой системы евразийской безопасности.
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