Путин: пришло время обсудить новую систему гарантий безопасности в Евразии

По его мнению, военное присутствие внешних держав на континенте следует постепенно сворачивать

14 июня 2024, 19:59, ИА Амител

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 / Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что пришло время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время встречи с руководством МИД РФ.

По мнению российского лидера, государства и региональные евразийские структуры должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности.

"Исходя из этого также сами должны выстроить системы работающих институтов, механизмов, договоренностей, которые реально служили бы достижению общих целей стабильности и развития", – сказал Путин.

По его мнению, военное присутствие внешних держав в Евразии следует постепенно сворачивать. Он поручил МИД содействовать международным договоренностям по формированию новой системы евразийской безопасности.