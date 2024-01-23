Путин считает многодетную семью опорой страны

Глава государства подчеркнул, что власти специально инициировали целый ряд мероприятий в рамках Года семьи, которым был объявлен 2024-й

23 января 2024, 20:32, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов назвал многодетную семью опорой России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что власти специально инициировали целый ряд мероприятий в рамках Года семьи, которым был объявлен 2024-й.

"Их, по-моему, там 300 или даже больше. И без всяких сомнений, главные участники всех этих событий – это вы, ваши семьи, семьи, где растут, воспитываются дети. И, конечно, чем больше детей, тем лучше", – сказал президент.Путин также напомнил, что недавно подписал указ о статусе многодетных семей, о чем неоднократно просили люди, с которыми он встречался. По его словам, это имеет действительно практическое значение.