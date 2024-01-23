Путин считает многодетную семью опорой страны
Глава государства подчеркнул, что власти специально инициировали целый ряд мероприятий в рамках Года семьи, которым был объявлен 2024-й
23 января 2024, 20:32, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов назвал многодетную семью опорой России. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что власти специально инициировали целый ряд мероприятий в рамках Года семьи, которым был объявлен 2024-й.
"Их, по-моему, там 300 или даже больше. И без всяких сомнений, главные участники всех этих событий – это вы, ваши семьи, семьи, где растут, воспитываются дети. И, конечно, чем больше детей, тем лучше", – сказал президент.Путин также напомнил, что недавно подписал указ о статусе многодетных семей, о чем неоднократно просили люди, с которыми он встречался. По его словам, это имеет действительно практическое значение.
06:33:59 24-01-2024
Хорошо бы он ещё уточнил, какую семью. Мигранта или русскую.
07:21:10 24-01-2024
Путин назвал многодетную семью опорой России. Забавно,а будет ли опорой России многодетная семья из Узбекистана скажем?
08:56:50 24-01-2024
И каким образом они опора? Сплошные расходы государства, и не факт, что потом выхлоп правильный будет. Все к станку?
09:24:20 24-01-2024
По новому закону о многодетных семьях выплата не положена семьям, если есть в собственности земля от 25 соток. Привет, земле владельцы! Как вам там?
09:46:26 24-01-2024
Гость (09:24:20 24-01-2024) По новому закону о многодетных семьях выплата не положена се... Подобное и в "лишних" квадратных метрах квартиры.Это тоже как ?!?Речь-то о считаных метрах.
09:47:46 24-01-2024
и сам показывает пример этими женщинами
13:03:36 24-01-2024
А ЕР в Барнауле так не считает