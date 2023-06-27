Путин сделает несколько важных заявлений вечером

Видеообращение покажут по всем центральным телеканалам России

27 июня 2023, 01:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступает с официальным обращением в прямом эфире в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, глава государства сделает несколько важных заявлений. Как сообщает Telegram-канал МИГ России, обращение будет в формате видео, однако телеканалы пока не получили запись.

Напомним, что в прошлый раз глава государства выступил с обращением к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям и тем, как он выразился, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру вооруженного мятежа, который проводил ЧВК "Вагнер" и Евгений Пригожин.

Тогда президент назвал ситуацию ударом в спину стране и народу, отступничеством, а также заявил, что Россия защитит себя от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства.