Путин сделает несколько важных заявлений вечером
Видеообращение покажут по всем центральным телеканалам России
27 июня 2023, 01:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступает с официальным обращением в прямом эфире в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, глава государства сделает несколько важных заявлений. Как сообщает Telegram-канал МИГ России, обращение будет в формате видео, однако телеканалы пока не получили запись.
Напомним, что в прошлый раз глава государства выступил с обращением к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям и тем, как он выразился, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру вооруженного мятежа, который проводил ЧВК "Вагнер" и Евгений Пригожин.
Тогда президент назвал ситуацию ударом в спину стране и народу, отступничеством, а также заявил, что Россия защитит себя от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства.
07:25:26 27-06-2023
Что то мне не хорошо, что то то мне не весело
09:24:59 27-06-2023
Достал уже со своими заявлениями.
09:32:16 27-06-2023
Достал уже - ну чего вы, у человека работа такая)))
09:35:56 27-06-2023
...выступает в прямом эфире..., однако телеканалы пока не получили запись. ------- это как!? заврались!? или как понимать?