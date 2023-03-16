Путин сменил главу российского региона

Губернатор Чукотского АО Роман Копин ушёл в отставку по собственному желанию

16 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин освободил Романа Копина от должности губернатора Чукотского автономного округа. Исполняющим обязанности главы региона российский лидер назначил Владислава Кузнецова, сообщает ТАСС.

До этого он занимал должность первого зампреда правительства ЛНР. Президент пожелал ему удачи на новом посту.

В разговоре с агентством Кузнецов отметил, что уже в ближайшие дни поедет на Чукотку.

"Сначала надо выехать в регион, ознакомиться с ситуацией и после этого уже более структурно определиться с первыми шагами. <…> Речь [в контексте поездки] идёт о днях", – сказал он.

Роман Копин был губернатором Чукотки с лета 2008 года. Он решил покинуть пост по собственному желанию.