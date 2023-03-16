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Путин сменил главу российского региона

Губернатор Чукотского АО Роман Копин ушёл в отставку по собственному желанию

16 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Звезда"
Кадр из видео: "Звезда"

Президент РФ Владимир Путин освободил Романа Копина от должности губернатора Чукотского автономного округа. Исполняющим обязанности главы региона российский лидер назначил Владислава Кузнецова, сообщает ТАСС.

До этого он занимал должность первого зампреда правительства ЛНР. Президент пожелал ему удачи на новом посту.

В разговоре с агентством Кузнецов отметил, что уже в ближайшие дни поедет на Чукотку.

"Сначала надо выехать в регион, ознакомиться с ситуацией и после этого уже более структурно определиться с первыми шагами. <…> Речь [в контексте поездки] идёт о днях", – сказал он.

Роман Копин был губернатором Чукотки с лета 2008 года. Он решил покинуть пост по собственному желанию.

Комментарии 10

  • Владимир Владимирович, спроси о положение дел у народа Чукотки и ездить на Чукотку, тратя огромные деньги на такие поездки не нужно будет делать, а сэкономленные средства пустити на благосостояние жителей Чукотки.
    16 марта, Гость   Ответить
  • То есть в Чукотке умные люди кончились? Или лояльные к власти? ЧТО знает человек с юга о проблемах Чукотки? Слов нет...
    16 марта, Гость   Ответить
  • ЧТО знает человек с юга о проблемах Чукотки? - Там холодно, там очень холодно, и много денег.
    16 марта, Гость   Ответить
  • ЧТО знает человек с юга о проблемах Чукотки? **** То есть по вашему, чтобы быть успешным управленцем необходимо быть исключительно уроженцем этой местности? Интересный подход)
    16 марта, Гость   Ответить
  • А что знал Абрамович?
    16 марта, Гость   Ответить
  • То есть по вашему, чтобы быть успешным управленцем необходимо быть исключительно уроженцем этой местности? Да! Нужен не УПРАВЛЕНЕЦ, а человек, которого бы беспокоила судьба родного края. Кругом одни управленцы, а толку от них?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Да, нет, давайте этих "успешных" управленцев по всей стране рассылать регионами руководить, местные то управленцы не "доросли", пришлые руководы понятия не имею ни о местных проблемах, ни о пути развития, зато хорошо перед Москвой гнутся. Наш Алтайский край не грустный пример как раз такой кадровой политики? Что прям АК колоситься начал при правлении двух варягов? В каких мы списках еще не последние? По моему только в списке по психическим заболеваниям в тройке лидируем, а в остальных на последние местах.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Ну как с вами не согласится ,очень правильно и в точку ,но только кто нас с вами спрашивать будет …
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, при правлении двух варягов === Один понятно, нынешний, а кто второй?
    16 марта, Гость   Ответить
  • И предыдущий тоже.
    17 марта, Гость   Ответить
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