Путин снял с должности полпреда на Урале Якушева

Летом он стал временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия"

24 сентября 2024, 18:15, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Якушев занимал эту должность с ноября 2020 года. До этого, в 2001-2005 годах, был вице-губернатором Тюменской области, а с 2005 года возглавлял регион. 15 июня 2024-го уже бывший полпред стал временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия".

Как сообщал ura.ru, новым полпредом на Урале может стать председатель парламента ДНР Артем Жога. Один из собеседников агентства заявил, что он уже прошел финальные согласования и встретился с главой Администрации главы государства Антоном Вайно.