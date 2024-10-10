НОВОСТИПолитика

Путин снял с должности посла РФ в США Антонова

Также его освободили от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне

10 октября 2024, 15:27, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом снял с должности посла РФ в США Анатолия Антонова. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Антонова освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в США, а также должности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Причины решения в документе не указываются.

Напомним, что Антонову 69 лет. Окончил МГИМО в 1978 году, а в 1984 году завершил аспирантуру. На службу в МИД СССР дипломат поступил в 1978 году. Занимал различные должности в заграничных представительствах и центральном аппарате МИД СССР, а затем в МИД РФ.

С 2011 по 2016 год занимал должность заместителя главы Минобороны РФ. Позднее, с декабря по август 2017 года, – пост заместителя главы МИД. С 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.

Владимир Путин

Комментарии 5

Avatar Picture
Афанасий

15:58:53 10-10-2024

Снял и освободил Антонова по разному трактуется. Так что пишите грамотнее

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:00:01 10-10-2024

Что случилось? Что не так сделал Антонов? путин своих лизоблюдов не бросает. Тасует их с места на место и держит при себе. Видимо Антонов не поступился честью и высказал свое виденее происходящего. Смелый человек, честь ему и хвала.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:45 10-10-2024

Олег (16:00:01 10-10-2024) Что случилось? Что не так сделал Антонов? путин своих лизобл... Был из своей "обоймы", но честно надо признать, что ничем особым на этом посту не проявился. Никакой, так будет точнее.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:14:41 10-10-2024

Все норм, не нерв.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:51 10-10-2024

Хотела бы знать о причине страна:
Опалу-то вызвала что за "вина"?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров