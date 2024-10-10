Путин снял с должности посла РФ в США Антонова
Также его освободили от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне
10 октября 2024, 15:27, ИА Амител
Президент России Владимир Путин своим указом снял с должности посла РФ в США Анатолия Антонова. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.
Антонова освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в США, а также должности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Причины решения в документе не указываются.
Напомним, что Антонову 69 лет. Окончил МГИМО в 1978 году, а в 1984 году завершил аспирантуру. На службу в МИД СССР дипломат поступил в 1978 году. Занимал различные должности в заграничных представительствах и центральном аппарате МИД СССР, а затем в МИД РФ.
С 2011 по 2016 год занимал должность заместителя главы Минобороны РФ. Позднее, с декабря по август 2017 года, – пост заместителя главы МИД. С 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.
15:58:53 10-10-2024
Снял и освободил Антонова по разному трактуется. Так что пишите грамотнее
16:00:01 10-10-2024
Что случилось? Что не так сделал Антонов? путин своих лизоблюдов не бросает. Тасует их с места на место и держит при себе. Видимо Антонов не поступился честью и высказал свое виденее происходящего. Смелый человек, честь ему и хвала.
22:58:45 10-10-2024
Олег (16:00:01 10-10-2024) Что случилось? Что не так сделал Антонов? путин своих лизобл... Был из своей "обоймы", но честно надо признать, что ничем особым на этом посту не проявился. Никакой, так будет точнее.
17:14:41 10-10-2024
Все норм, не нерв.
20:14:51 10-10-2024
Хотела бы знать о причине страна:
Опалу-то вызвала что за "вина"?