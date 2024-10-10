Путин снял с должности посла РФ в США Антонова

Также его освободили от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне

10 октября 2024, 15:27, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом снял с должности посла РФ в США Анатолия Антонова. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Антонова освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в США, а также должности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств. Причины решения в документе не указываются.

Напомним, что Антонову 69 лет. Окончил МГИМО в 1978 году, а в 1984 году завершил аспирантуру. На службу в МИД СССР дипломат поступил в 1978 году. Занимал различные должности в заграничных представительствах и центральном аппарате МИД СССР, а затем в МИД РФ.

С 2011 по 2016 год занимал должность заместителя главы Минобороны РФ. Позднее, с декабря по август 2017 года, – пост заместителя главы МИД. С 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.