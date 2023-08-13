Путин: строительная отрасль является локомотивом национальной экономики

Глава государства поздравил строителей с профессиональным праздником

13 августа 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником. Согласно тексту, который опубликовали на сайте Кремля, глава государства считает строительную отрасль локомотивом национальной экономики.

"Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", – говорится в заявлении.

Путин подчеркнул, что в России растут объемы жилищного строительства. По мнению главы государства, тенденция образовалась благодаря внедрению передовых технологий и инженерных разработок, а также грамотному управлению.

Отдельно президент отметил работу строителей в присоединенных к России регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.