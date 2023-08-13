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Путин: строительная отрасль является локомотивом национальной экономики

Глава государства поздравил строителей с профессиональным праздником

13 августа 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником. Согласно тексту, который опубликовали на сайте Кремля, глава государства считает строительную отрасль локомотивом национальной экономики.

"Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", – говорится в заявлении.

Путин подчеркнул, что в России растут объемы жилищного строительства. По мнению главы государства, тенденция образовалась благодаря внедрению передовых технологий и инженерных разработок, а также грамотному управлению.

Отдельно президент отметил работу строителей в присоединенных к России регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Владимир Путин недвижимость

Комментарии 5

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Гость

18:38:03 13-08-2023

Мы знаем это, только это печально.

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Гость

07:04:04 14-08-2023

Гость (18:38:03 13-08-2023) Мы знаем это, только это печально. ... Строятся новые здания, сотни тысяч человек с работой - а ей печально

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Гость

08:36:43 14-08-2023

Гость (07:04:04 14-08-2023) Строятся новые здания, сотни тысяч человек с работой - а ей ... Разницы между постиндустриальной и доиндустриальной экономикой вы не знаете, радуйтесь тогда.

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Гость

08:03:58 14-08-2023

Если локомотивом экономики является строительная отрасль, то экономики в стране нет! А куда делась обрабатывающая промышленность, ну та, которая дает наибольшую прибыль и рабочие места? Всю разрушили под лозунги Гайдара, Чубайса и компашки - "что купим все на нефтяные деньги"? А теперь выясняется, что даже нефть добываем с импортным оборудованием, хотя раньше это оборудование сами делали.

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Гость

20:07:59 14-08-2023

Чушь. МАШИНОСТРОЕНИЕ и АЙТИ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!!

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