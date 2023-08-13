Путин: строительная отрасль является локомотивом национальной экономики
Глава государства поздравил строителей с профессиональным праздником
13 августа 2023, 16:10, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником. Согласно тексту, который опубликовали на сайте Кремля, глава государства считает строительную отрасль локомотивом национальной экономики.
"Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", – говорится в заявлении.
Путин подчеркнул, что в России растут объемы жилищного строительства. По мнению главы государства, тенденция образовалась благодаря внедрению передовых технологий и инженерных разработок, а также грамотному управлению.
Отдельно президент отметил работу строителей в присоединенных к России регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
18:38:03 13-08-2023
Мы знаем это, только это печально.
07:04:04 14-08-2023
Гость (18:38:03 13-08-2023) Мы знаем это, только это печально. ... Строятся новые здания, сотни тысяч человек с работой - а ей печально
08:36:43 14-08-2023
Гость (07:04:04 14-08-2023) Строятся новые здания, сотни тысяч человек с работой - а ей ... Разницы между постиндустриальной и доиндустриальной экономикой вы не знаете, радуйтесь тогда.
08:03:58 14-08-2023
Если локомотивом экономики является строительная отрасль, то экономики в стране нет! А куда делась обрабатывающая промышленность, ну та, которая дает наибольшую прибыль и рабочие места? Всю разрушили под лозунги Гайдара, Чубайса и компашки - "что купим все на нефтяные деньги"? А теперь выясняется, что даже нефть добываем с импортным оборудованием, хотя раньше это оборудование сами делали.
20:07:59 14-08-2023
Чушь. МАШИНОСТРОЕНИЕ и АЙТИ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!!