Путин убрал ограничение по срокам введения уровней террористической опасности

Изменения также касаются установления особых режимов

31 января 2023, 19:58, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внёс изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Как сообщает "Газета.ru", изменения касаются установления "красного" (максимального) уровня опасности – теперь решение об установлении этого уровня будет принимать председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) на основании представления председателя региональной антитеррористической комиссии.

Также в полномочия региональных комиссий отдали установку "синего" (повышенного) и "жёлтого" (высокого) уровня опасности на отдельных территориях регионов. Он устанавливается лишь в том случае, если это не будет противоречить решениям главы НАК.

Вместе с тем глава государства убрал ограничение по срокам введения уровней террористической опасности. Если ранее они действовали не более 15 суток, то теперь он будет бессрочным – до тех пор, пока не будет издано соответствующее решение об отмене.