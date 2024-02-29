Путин: участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке 2%
Программа также будет действовать для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии
29 февраля 2024, 18:19, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил запустить новую программу льготной ипотеки со ставкой 2%. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава государства заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.
Программа также будет действовать для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии.
Путин добавил, что отдельную поддержку направили на проекты комплексного развития территорий под застройку, возведение жилья со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития. На эти цели власти собираются направить дополнительные 120 млрд рублей.
Напомним, что ранее Путин также заявил о продлении семейной ипотеки – мера продолжит действовать по меньшей мере до 2030 года.
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