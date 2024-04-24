Путин указал на низкий процент обработки заявлений пострадавших от паводков

Он призвал наладить работу таким образом, чтобы граждане понимали, кто на что имеет право

24 апреля 2024, 22:59, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на низкий процент обработки региональными властями заявлений от пострадавших от паводков граждан на выплату материальной помощи. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время совещания по ликвидации последствий паводков.

В ходе совещания президент России заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова. Путин уточнил у него, сколько человек получили материальную помощь. По информации главы ведомства, в Оренбургской области помощь получили 46 тысяч человек, им выплатили более миллиарда рублей, в Курганской области – 1,5 тысячи человек из 15 тысяч заявлений, а в Тюменской области – 87 семей из 320 заявлений.

"Вот в Оренбургской области – передо мной ваша записка – принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано, вы сейчас сказали, 46 тысяч. Чуть больше 10%. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то", – сказал Путин.Глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий. Путин ответил на это, что непонятно, зачем власти принимают эти заявления. Он призвал наладить работу таким образом, чтобы граждане понимали, кто на что имеет право.