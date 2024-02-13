Путин указал на важность внедрения научных достижений в российскую медицину

Президент подчеркнул, что Россия именно на передовой технологической базе будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров

13 февраля 2024, 19:07, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия всегда открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в сфере инновационных медицинских технологий. Как сообщает ТАСС, об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий.

"Мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Россия именно на передовой технологической базе будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. Выстраивание системы медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента является ключевым приоритетом, добавил он.

Глава государства также указал на важность внедрения научных достижений в российскую медицину. Научный прогресс сейчас открывает огромные перспективы в биомедицине, геномных и нейротехнологиях, а также в сфере ИИ.