Путин указал на важность внедрения научных достижений в российскую медицину
Президент подчеркнул, что Россия именно на передовой технологической базе будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров
13 февраля 2024, 19:07, ИА Амител
Россия всегда открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в сфере инновационных медицинских технологий. Как сообщает ТАСС, об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий.
"Мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами", – говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что Россия именно на передовой технологической базе будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. Выстраивание системы медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента является ключевым приоритетом, добавил он.
Глава государства также указал на важность внедрения научных достижений в российскую медицину. Научный прогресс сейчас открывает огромные перспективы в биомедицине, геномных и нейротехнологиях, а также в сфере ИИ.
22:15:26 13-02-2024
Это хорошо если есть научные достижения? А ещё было бы лучше, если бы была медицина, куда эти достижения внедрять!? Или опять все в платную...? В бюджетную подорожник бинты и вата...?
22:15:43 13-02-2024
Волга впадает в Черное море.
05:59:00 14-02-2024
неужели мало оптимизировали?