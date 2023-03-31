Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России

Документ будет основой для дальнейшей деятельности по международным отношениям

31 марта 2023, 18:51, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики страны. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России президент подчеркнул, что концепция будет основой для дальнейшей деятельности по международным отношениям. Он назвал обновлённую концепцию взвешенным документом, который будет находиться в основе практических действий страны.

Напомним, что предыдущая редакция была принята ещё в ноябре 2016 года, а работа по обновлению велась в течение последних лет. В январе 2022 года была представлена новая версия, однако её президент отправил на доработку.