Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Они касаются фото- и видеосъемки на избирательных участках, а также выборов на территориях, где введено военное положение

14 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: Избирком Алтайского края

Владимир Путин подписал поправки в закон о выборах президента. Соответствующий документ официально опубликован.

Согласно изменениям, проводить фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством, и при этом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, содержащихся в списках избирателей и иных документах.

Снимать на участках в воинских частях можно будет только по согласованию с командиром части и только представителям аккредитованных СМИ.

Также поправки касаются проведения выборов в регионах, где введено военное положение. Проводить голосование здесь можно будет только после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов.